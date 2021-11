Coinbase acquiert la start-up de support client Agara alimentée par l’IA pour 40 millions de dollars

Coinbase a acquis Agara, la startup de support client basée sur l’IA, avec des plans pour étendre le hub technologique récemment lancé en Inde. Cela devrait permettre à Coinbase de fournir à ses clients de nouvelles options d’assistance personnalisées, intelligentes et en temps réel.

Coinbase et Agara n’ont pas divulgué la durée de l’accord après l’acquisition.

Cependant, il devrait se situer entre 40 et 50 millions de dollars, comme l’a rapporté Techcrunch en extrayant des citations de sources proches du dossier mardi.

Recrutement du personnel de soutien

Agara emploie plus de 40 personnes et propose des services tels que Salesforce, Shopify et Twilio.

Selon le PDG et co-fondateur d’Agara, Abhimanyu, Agara se concentrera également sur Coinbase après l’acquisition.

Selon Coinbase ;

« L’acquisition renforce notre engagement à fournir une assistance de classe mondiale aux clients et apporte la profonde expertise d’Agara en apprentissage automatique (ML) et en traitement du langage naturel (NPL) à l’équipe d’ingénierie de Coinbase. »

Exploration des compétences

Toutes les recrues en Inde proposeront un paiement unique de 1000 $ effectué en crypto, pour attirer les meilleurs talents en juillet.

La priorité absolue de Coinbase ces derniers mois a été d’améliorer l’expérience client, en multipliant par cinq son personnel d’assistance. Ils prévoient également de lancer une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 et un message en direct d’ici la fin de l’année.

Coinbase sur une vague d’acquisitions

Coinbase a réalisé plusieurs acquisitions cette année, notamment le biais de l’agrégateur de données cryptographiques, la startup Crypto Zabo et le service de fournisseur de nœuds Blockchain Bison Trails avant Agara.

Tracxn, une plate-forme d’intelligence de données, montre que la société a réalisé un total de 18 acquisitions avant l’accord d’Agara, investissant dans les secteurs de la technologie des ressources humaines (HRTech), des crypto-monnaies et des infrastructures Blockchain.

La publication Coinbase acquiert la startup de support client Agara alimentée par l’IA pour 40 millions de dollars est apparue en premier sur Invezz.