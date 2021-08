Coinbase acquiert l’agrégateur de données cryptographiques Zabo. Crypto nouveaux médias

Le géant des échanges cryptographiques Coinbase a accepté d’acquérir l’agrégateur de données cryptographiques Zabo. La société permet aux fintechs et aux sociétés de services financiers de se connecter à des échanges de crypto, des portefeuilles et des protocoles. Zabo a annoncé la nouvelle hier, affirmant qu’il rejoignait Coinbase pour poursuivre sa mission de généraliser la cryptographie. Le co-fondateur de Zabo, Alex Treece, a déclaré au média crypto The Block qu’il s’agissait d’une acquisition et non d’une acquisition, ce qui signifie que Coinbase achète Zabo pour ses offres, pas seulement pour son personnel.

Zabo permet aux fintechs et aux sociétés de services financiers de se connecter avec des bourses et des portefeuilles cryptographiques.

Zabo, fondée en 2018, fournit des API ou des logiciels qui permettent aux applications financières de se connecter aux comptes crypto des utilisateurs. Les offres de Zabo peuvent être comparées à Plaid, permettant aux applications de se connecter aux comptes bancaires et de courtage traditionnels des utilisateurs. Avec Zabo, les utilisateurs peuvent se connecter à n’importe quel échange cryptographique ou portefeuille et suivre leurs soldes et l’historique de leurs transactions. Le co-fondateur Treece a en outre déclaré que l’accord Coinbase devrait être conclu d’ici la fin de ce mois. Il a révélé que toute l’équipe de base de Zabo, composée de 10 personnes, déménage à Coinbase.

Coinbase, coté au Nasdaq, a acquis plusieurs sociétés à ce jour.

Zabo a jusqu’à présent levé 3,5 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Moonshots Capital, Blockchange Ventures et Digital Currency Group. Le cofondateur et partenaire général de Moonshots Capital, Craig Cummings, a qualifié l’accord avec Coinbase d'”énorme étape” pour Zabo et de “sortie réussie” pour la société de capital-risque. Coinbase a acquis plusieurs sociétés de cryptographie, dont la société de trading de crypto Tagomi, l’entreprise institutionnelle du fournisseur de crypto-garde Xapo, la société d’analyse de blockchain Neutrino, le fournisseur d’infrastructure de jalonnement de crypto Bison Trails, le fournisseur de données de crypto Skew et la plateforme d’exécution de crypto Routefire. Auparavant, l’échange crypto basé aux États-Unis était devenu public via une liste directe sur le Nasdaq.