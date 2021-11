Coinbase acquiert une société de sécurité cryptographique non liée pour une somme non divulguée

Crypto exchange Coinbase a acquis la société de sécurité cryptographique Unbound Security pour étendre ses capacités de calcul multipartite (MPC).

Coinbase considère Unbound Security comme un pionnier du MPC, un sous-ensemble de cryptographie qui permet à plusieurs parties d’évaluer un calcul sans qu’aucune d’entre elles ne révèle ses propres données privées. Avec l’acquisition, Coinbase établira également une présence dans l’Israël natal d’Unbound, selon un article de blog mardi. Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées. Coinbase n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CoinDesk. « Le calcul multipartite sécurisé est une application de mathématiques avancées permettant de stocker, de transférer et de déployer des actifs cryptographiques de manière plus sécurisée, facile et flexible que jamais », a écrit Coinbase dans son blog. Publier.

Lire la suite: Coinbase acquiert la société de portefeuille crypto BRD pour un montant non divulgué