Coinbase Acquisition Spree, dépositaire, le dernier ajout pour permettre l’accès aux applications NFT, DeFi et Web3

Coinbase sur une vague d’acquisition, Crypto Custodian est le dernier ajout pour permettre l’accès aux applications NFT, DeFi et Web3

AnTy1 décembre 2021

Coinbase est sur le point d’acquérir la société de garde crypto Unbound Security, spécialisée dans la technologie de calcul multipartite (MPC). Cette technologie offre non seulement la sécurité d’un portefeuille froid, mais également la facilité d’utilisation de la crypto comme un portefeuille chaud.

Cette dernière acquisition fait partie de son objectif de rendre les applications NFT, DeFi et Web3 disponibles pour ses utilisateurs sans avoir besoin de stockage à froid.

Il y a environ cinq mois, un autre échange de crypto-monnaies Gemini a acquis ShardX, une société de garde de crypto-monnaies également spécialisée dans la technologie MPC.

Coinbase prévoit d’intégrer la technologie MPC dans ses produits de vente au détail et institutionnels au fil du temps, a-t-il déclaré dans une interview.

Bien que les conditions financières de l’accord n’aient pas été divulguées, Unbound Security a levé 40 millions de dollars de financement à ce jour.

La société cotée au Nasdaq est en fait sur une vague d’acquisitions, ayant acquis la plate-forme de support client basée sur l’IA Agara, la société d’infrastructure de jalonnement Bison Trails, la plate-forme d’analyse Skew et l’agrégateur de données cryptographiques Zabo.

La semaine dernière, la bourse de crypto-monnaie a acquis la startup de portefeuille crypto BRD, comme annoncé par les deux équipes sur Twitter.

L’équipe BRD, qui apporte son expertise en matière d’auto-conservation pour les portefeuilles cryptographiques, « rejoindra CoinbaseWallet pour aider à accélérer l’adoption du web3 », a déclaré l’échange.

Cette acquisition, a déclaré Coinbase, aidera son portefeuille non dépositaire à permettre à plus de personnes d’accéder à la crypto.

« Nous sommes ravis de doubler notre investissement dans l’auto-garde et le web3 dans le but d’accroître la liberté économique dans le monde », a ajouté la bourse, qui est devenue une société publique en avril de cette année.

Lancé à l’origine en tant qu’application open source « breadwallet » en 2014, le portefeuille a élargi sa base d’utilisateurs à plus de 10 millions de clients dans le monde.

« Les membres de notre équipe poursuivront notre mission chez Coinbase, où nous travaillerons ensemble pour apporter la puissance de la décentralisation à encore plus d’utilisateurs dans le monde », ont déclaré le PDG et co-fondateur Adam Traidman, et co-fondateur Aaron Voisine, dans le communiqué officiel.

Les dirigeants ont assuré à ses utilisateurs que rien ne changerait dans l’application de portefeuille BRD et qu’ils pourraient continuer à effectuer des transactions normalement. À l’avenir, cependant, il y aura un chemin de migration facultatif pour que les utilisateurs du portefeuille BRD se conservent eux-mêmes avec Coinbase Wallet. Les détails pour le même, qui, dit-il, comprendront un cadeau spécial, seront partagés l’année prochaine.

Cette acquisition a fait grimper le prix du jeton BRD de 875% en une journée, atteignant à l’époque 1,58 $. Au moment de la rédaction, le jeton BRD se négocie à 0,92 $, en baisse de 67% par rapport à son plus haut historique il y a près de quatre ans.

La semaine dernière, Adidas Originals, la ligne de vêtements principalement axée sur les baskets, a également tweeté qu’elle s’était associée à Coinbase, la qualifiant de « probablement rien ». La réponse de Coinbase à cela était un simple emoji de poignée de main.

