Coinbase ajoute Apple Pay comme nouveau moyen d’acheter de la crypto

Coinbase a annoncé hier, le 5 août, qu’il prend désormais en charge les paiements Apple Pay. En d’autres termes, vos clients peuvent désormais utiliser Apple Pay pour acheter des actifs cryptographiques sur votre plateforme. Bien que Google Pay ne soit pas encore disponible sur la bourse, l’intégration de ce mode de paiement est également sur le point de suivre, les utilisateurs de Google Pay ne devraient donc pas attendre trop longtemps pour être sur un pied d’égalité avec les utilisateurs d’Apple Pay.

Coinbase a annoncé jeudi l’introduction d’un nouveau mode de paiement dans un article de blog, déclarant qu’il dispose d’un nouveau moyen transparent pour permettre aux acheteurs de crypto-monnaie dont les cartes de débit sont liées à Apple Pay. Grâce à l’intégration, les utilisateurs peuvent désormais gagner de l’argent instantanément avec jusqu’à 100 000 $ par transaction à toute heure du jour et de la nuit.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien entendu, si vos cartes de débit Visa ou Mastercard sont déjà liées à votre Apple Wallet, Apple Pay devrait apparaître comme mode de paiement lors de l’achat automatique de crypto-monnaies auprès de l’échange. Cela fonctionne sur tout appareil iOS prenant en charge Apple Pay, ainsi que le navigateur Web Safari, comme l’a souligné le message.

L’achat de #Bitcoin est devenu plus simple ! ?? Vous pouvez synchroniser votre portefeuille ApplePay avec Coinbase en utilisant n’importe quelle carte de débit Visa ou MasterCard. – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 5 août 2021

Cependant, Google Pay arrivera plus tard cette année, et Coinbase prédit que la prise en charge de ce mode de paiement devrait être là d’ici la fin de l’automne.

Les retraits instantanés via RTP arriveront également sur Coinbase

Coinbase a particulièrement insisté sur le fait que les retraits instantanés via RTP (paiements en temps réel) seront possibles, ce qui signifie que les utilisateurs américains avec des comptes bancaires liés pourront envoyer de l’argent (jusqu’à 100 000 USD par transaction) à échanger instantanément. et en toute sécurité. Ce faisant, Coinbase reflète la décision prise par Gemini plus tôt cette année, en avril, lorsqu’il a ajouté Google Pay et Apple Pay à sa plate-forme.

Bien sûr, Coinbase préfère toujours y aller doucement et s’assurer que chaque mouvement qu’il fait est conforme. Cependant, cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas en difficulté avec certaines des lois à venir. Les États-Unis ont récemment présenté un nouveau projet de loi qui est actuellement en attente d’approbation et qui répond aux exigences fiscales cryptographiques du pays.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a critiqué le projet de loi, qualifiant même certains de ses aspects d’absurde.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent