Coinbase ajoute Apple Pay pour les achats de crypto ⋆ Crypto new media

Coinbase a ajouté Apple Pay pour les achats de crypto, offrant à ses utilisateurs de nouvelles options de paiement et de retrait plus conviviales.

Coinbase, après Apple Pay vient Google Pay

Selon les rapports, l’échange crypto voulait étendre ses méthodes de paiement et de retrait pour permettre l’achat et la vente de crypto-monnaie.

“Aujourd’hui, nous introduisons de nouvelles façons transparentes d’activer les achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay, et des retraits instantanés jusqu’à 100 000 $ par transaction disponibles 24h / 24 et 7j / 7”.

À l’heure actuelle, Coinbase a déjà introduit Apple Pay, tandis que les retraits et les paiements via Google Pay devrait être opérationnel à partir de l’automne.

Plus précisément, voici comment Coinbase décrit l’utilisation d’Apple Pay :

« Apple Pay est fiable, sécurisé et accepté en magasin, en ligne et dans les applications du monde entier à l’aide d’une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay. Si vous avez déjà une carte de débit Visa ou Mastercard liée à votre Apple Wallet, Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lorsque vous achetez de la crypto avec Coinbase sur un appareil iOS compatible Apple Pay ou un navigateur Web Safari ».

Coinbase : retraits instantanés jusqu’à 100 000 $

En plus des dernières nouvelles, Coinbase mentionne également son service de paiements en temps réel (RTP) qui propose des retraits instantanés, du moins aux États-Unis. Fondamentalement, avec RTP, les utilisateurs peuvent retirer instantanément avec des comptes bancaires liés jusqu’à 100 000 $ par transaction.

« Les retraits instantanés via RTP vous permettent d’obtenir votre argent en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans les coûts élevés des frais non plafonnés. De plus, il n’y a aucune limite sur le nombre de fois que vous pouvez encaisser par jour ».

Pour le moment, toute l’actualité chez Coinbase concerne toujours utilisateurs aux États-Unis. Ce sont eux qui peuvent acheter des crypto-monnaies avec un compte bancaire lié via ACH ou virement bancaire, une carte de débit, des fonds dans leur portefeuille Coinbase USD, et désormais également utiliser des fonds d’un compte PayPal lié ou d’une carte de débit Visa ou Mastercard liée à Apple Payer.

La plateforme a tenu à souligner que cette possibilité pourrait étendre à plus de pays très bientôt. Pour l’instant, dans plus de 20 pays à travers le monde, Coinbase accepte uniquement les achats crypto via les cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard liées.

Coinbase est le premier crypto-exchange à être coté au Nasdaq avec son stock PIÈCE DE MONNAIE. Récemment, un certain nombre d’analystes ont commenté l’avenir de COIN. Tel que Dan Dolev, qui a expliqué que l’action est susceptible de “payer” la baisse des volumes sur les bourses de bitcoins.

Selon Dolev, COIN pourrait tomber à 210 $, par rapport aux 235 $ actuels et aux 225 $ des prévisions précédentes. Une baisse annuelle estimée de 11,24%.

En même temps, Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong a récemment exprimé son opinion sur le nouvelle facture crypto américaine.