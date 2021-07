Coinbase ajoute la prise en charge de 3 nouveaux actifs cryptographiques en juillet – et ces 16 altcoins pourraient être les prochains – Crypto new media

Le meilleur échange cryptographique Coinbase ajoute la prise en charge de trois nouveaux actifs et pourrait répertorier 16 autres actifs.

Ce mois-ci, Coinbase a annoncé qu’il permettait le trading pour le réseau de masques de pont Web 2.0 à 3.0 (MASK), le forum décentralisé Rally (RLY) et l’actif financier décentralisé (DeFi) Clover Finance (CLV).

Les trois ajouts font suite aux nouvelles listes de juin de Coinbase, qui incluent le protocole multiplateforme BarnBridge (BOND), le réseau de streaming décentralisé Livepeer (LPT), le réseau de développement de blockchain Quant (QNT), la plateforme d’engagement des fans de sport Chiliz (CHZ), Bitcoin pont Keep Network (KEEP) et Dogecoin (DOGE) fork Shiba Inu (SHIB).

En juin, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que lui et son équipe tentaient de répertorier autant d’actifs que possible dans les mois à venir.

Vous trouverez ci-dessous une liste des actifs que Coinbase a déclaré envisager :

Aragon (ANT) Arweave (AR) Ampleforth (AMPL) Fetch.ai (FET) Hélium (HNT) Hedera Hashgraph (HBAR) Kava.io (KAVA) Ocean Protocol (OCEAN) Droits de réserve (RSR) tBTC (TBTC) Theta Network ( THETA) DigiByte (DGB) Horizon (ZEN) Render Token (RNDR) Siacoin (SC) VeChain (VET)

