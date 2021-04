Coinbase ajoute un message caché avec des nuances politiques à la blockchain BTC le jour de son introduction en bourse

L’échange cryptographique, dont le PDG avait précédemment dissuadé les employés d’exprimer des opinions politiques, a commencé son offre publique initiale avec un message faisant référence au plan de relance du président américain Joe Biden.

Selon Coinbase, l’échange crypto avait le pool de minage F2Pool intégré le titre d’un article du New York Times dans la blockchain Bitcoin (BTC) à 14h05 UTC aujourd’hui. Le message du bloc 679187 fait référence à l’adoption par le Congrès américain de l’American Rescue Plan Act de 2021 le 10 mars – un projet de loi prévoyant 1,9 billion de dollars pour des mesures visant à réduire l’impact économique de la pandémie.

En publiant le message le jour de l’ouverture de son stock COIN sur le Nasdaq, Coinbase a déclaré qu’il rendait hommage au titre d’un article de presse Le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, intégré dans le bloc de genèse BTC extrait le 3 janvier 2009. L’histoire, ” Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks », extrait de la publication The London Times pendant la crise financière qui a débuté en 2008.

Bien que Satoshi ait lancé la tendance, d’autres mineurs de crypto ont déjà utilisé des messages cachés pour marquer des événements notables dans l’histoire de Bitcoin. Immédiatement avant la troisième réduction de moitié du BTC en mai 2020, F2Pool a inclus un message dans la blockchain Bitcoin contenant le titre d’un article du New York Times comparant la crise financière causée par COVID-19 à la situation en 2008. Un mineur inconnu a également intégré une Bible. verset dans une transaction dans le bloc numéro 666,666 de la blockchain – le nombre 666 est bien connu pour sa connotation religieuse.

Les législateurs américains ont voté sur le plan de sauvetage américain presque entièrement selon les lignes de parti, le projet de loi ne recevant aucun soutien républicain à la Chambre ou au Sénat. Cependant, l’implication d’un article comme celui que Coinbase a fait ajouter F2Pool à la blockchain irait apparemment à l’encontre de la position du PDG Brian Armstrong sur ses employés exprimant des opinions politiques.

En septembre dernier, Armstrong a écrit un article de blog affirmant que la mission de Coinbase n’incluait pas de plaidoyer «pour des causes ou des candidats particuliers en interne qui ne sont pas liés à notre mission car c’est une distraction de notre mission».

«Nous ne débattrons pas de causes ou de candidats politiques en interne qui ne sont pas liés au travail», a déclaré Armstrong à l’époque. Il a ajouté que les employés de Coinbase ne devraient pas «s’attendre à ce que l’entreprise représente nos convictions personnelles à l’extérieur» et que l’échange devrait plutôt être «axé sur la réalisation de sa mission».

Soixante employés de Coinbase, soit environ 5% de son personnel à l’époque, auraient quitté l’entreprise après l’annonce du PDG. Armstrong a affirmé plus tard qu’une «majorité silencieuse» d’employés se rangeait du côté de lui pour empêcher la politique de Coinbase, mais certains qui sont restés auraient déclaré que l’entreprise étouffe leur liberté d’expression.

Bien qu’il n’y ait pas de droit constitutionnel à la liberté d’expression au sein des entreprises privées, le sujet a fait l’objet de vifs débats. Des institutions comme Coca-Cola, Delta Air Lines, la Major League Baseball et d’autres se sont prononcées contre une loi géorgienne que de nombreux défenseurs des droits civiques disent qu’elle vise à supprimer les électeurs. Dans une interview de suivi sur Squawk Box de CNBC concernant la politique à Coinbase aujourd’hui, Armstrong a déclaré que les entreprises “avec de grandes intentions peuvent parfois finir par créer des divisions et des environnements peu accueillants en interne en engageant certains de ces problèmes.”

Le message intégré de la blockchain BTC d’aujourd’hui ne semble pas susciter le même niveau d’indignation de la part des utilisateurs sociaux que le tweet du PDG en octobre. À cette occasion, pendant les heures normales de bureau, Armstrong a envoyé un lien à ses plus de 500000 abonnés Twitter vers un article contenant des mensonges sur le fils du candidat de l’époque, Joe Biden, Beau.