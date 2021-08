Coinbase ajoute une option pour acheter de la crypto avec Apple Pay, Google Pay To Follow ⋆ Crypto new media

La crypto continue de connaître une croissance énorme ces dernières semaines. Les prix des pièces ont grimpé dans tous les domaines alors que les sentiments continuent de pencher vers le positif. Les investisseurs semblent revenir sur le marché, le marché affichant des tendances indiquant que les tendances actuelles de la pression d’achat sont plus élevées que les pressions de vente. Les schémas d’accumulation continuent de montrer que les investisseurs accumulent leurs pièces au lieu de les vendre, car les réserves de change continuent de chuter dans tous les domaines.

D’autres bonnes nouvelles continuent de secouer le marché alors que les prix de la cryptographie restent dans une tendance haussière. Coinbase a récemment annoncé que ses utilisateurs peuvent désormais acheter des pièces sur la plate-forme en utilisant Apple Pay. Cette méthode n’était pas disponible auparavant pour les clients. Mais Coinbase avait précédemment déclaré en juin que les utilisateurs pouvaient désormais utiliser leur carte cryptographique Coinbase sur Apple Pay et Google Pay.

Lecture connexe | Wells Fargo propose désormais un investissement en crypto-monnaie à ses clients

C’était un développement bienvenu car il ouvrait de nouvelles façons pour les passionnés de cryptographie d’utiliser leurs cartes cryptographiques dans le monde. Mais il n’y avait toujours pas d’option pour utiliser Apple Pay pour acheter de la crypto, jusqu’à présent.

Coinbase ajoute plus d’options de paiement

La décision de Coinbase fait partie de ses efforts pour ajouter des moyens plus sûrs et sécurisés pour ses utilisateurs d’acheter de la crypto. L’ajout d’options de paiement comme Apple Pay garantit que les utilisateurs n’ont pas à passer par de longs processus uniquement pour obtenir des actifs cryptographiques. De plus, Apple Pay reste l’un des portefeuilles numériques les plus fiables à l’heure actuelle.

Coinbase utilise les informations déjà liées à Apple Pay des utilisateurs pour faciliter les achats de crypto. Cela signifie que si une carte de débit est déjà ajoutée au portefeuille Apple Pay d’un utilisateur, celui-ci peut alors payer les achats de crypto à l’aide d’une option Apple Pay qui apparaîtra sur Coinbase. Le processus fonctionne avec n’importe quel appareil iOS compatible Apple Pay ou via un navigateur Web Safari.

Lecture connexe | Les Nigérians déplacent près de 40 millions de dollars dans le commerce de Bitcoin P2P en un mois

En plus de cela, les utilisateurs ont la possibilité d’obtenir des retraits instantanés allant jusqu’à 100 000 $ sur une seule transaction. Coinbase a rendu cette option disponible pour les utilisateurs sur la plate-forme 24h/24 et 7j/7, ce qui signifie que les utilisateurs auront toujours accès aux retraits, et ce processus est instantané. Tout en évitant les frais élevés et non plafonnés qui sont facturés aux clients lors de l’utilisation d’ACH pour encaisser, et réduit également le temps nécessaire pour qu’un retrait soit effectué.

Plus de façons d’acheter de la crypto

En plus d’Apple Pay, Coinbase a également annoncé son intention d’ajouter la possibilité aux utilisateurs d’acheter des cryptos à l’aide de Google Pay plus tard dans l’année. La fonctionnalité devrait être déployée à l’automne, ce qui ouvrirait à plus de 150 millions de personnes dans plus de 40 pays la possibilité d’acheter de la crypto en toute transparence.

Lecture connexe | Voici ce qui arrive à tous les actifs cryptographiques saisis par l’IRS

Ces ajouts s’ajouteraient à leur liste existante de façons dont leurs utilisateurs pourraient déjà acheter des crypto-monnaies. Les clients américains pouvant acheter des cryptos à l’aide de cartes de débit, de virements bancaires ou d’ACH, ou simplement en utilisant des fonds actuellement disponibles dans leurs portefeuilles Coinbase USD.

Coinbase continue de travailler sur d’autres moyens de fournir aux utilisateurs un accès pour acheter de la crypto. Fournir un accès mondial continue de rester un objectif clé, et sur cette note, Coinbase permet désormais aux utilisateurs d’acheter des cryptos à l’aide de cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard dans plus de 20 pays actuellement. Et l’échange crypto prévoit d’ajouter d’autres pays à cette liste au fil du temps.

La capitalisation boursière totale se redresse | Source : Capitalisation boursière totale de la crypto sur TradingView.com

D’autres méthodes d’achat devraient être annoncées par le géant de la cryptographie qui était devenu public plus tôt cette année. Tout aussi bien, le marché de la crypto fait rage alors que la capitalisation boursière totale de la crypto se situe actuellement à plus de 1,7 billion de dollars. Près de la barre des 2 000 milliards de dollars.

Image en vedette de Fintechs.fi, graphique de TradingView.com