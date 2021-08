Coinbase

Coinbase améliorera son service client après la débâcle de la « sécurité des comptes »

L’échange de crypto-monnaie basé à San Francisco, Coinbase, a dit à tort à environ 125 000 de ses clients que leurs paramètres de sécurité avaient changé.

La société, qui a commencé à négocier publiquement sur le Nasdaq en avril via une cotation directe, a déclaré que cela résultait d’une erreur interne.

Coinbase a passé “la majeure partie du week-end à travailler avec les clients pour s’assurer que nous pouvons répondre à leurs questions”, a déclaré à CNBC le porte-parole de la société, Andrew Schmitt. « Nous pensons que la seule façon d’instaurer la confiance avec nos clients est d’être transparent lorsque nous nous trompons. »

La bourse n’est pas vraiment connue pour ses services clients exceptionnels et finit par baisser à maintes reprises lors de périodes de forte volatilité, et ses clients se plaignent également d’un service médiocre.

Coinbase compte plus de 68 millions d’utilisateurs et détient 223 millions de dollars d’actifs, selon les résultats financiers de la société au deuxième trimestre.

Il est absolument déconcertant de voir que l’interface Coinbase Pro ne s’est pas améliorée depuis des années et se bloque toujours régulièrement. – Alex Krüger (@krugermacro) 28 août 2021

La semaine dernière, on a appris que les comptes des clients de Coinbase avaient été piratés et qu’ils ne pouvaient contacter personne de l’entreprise.

L’e-mail sur les paramètres de sécurité a été envoyé aux clients vendredi à 13 h 45, heure du Pacifique, par la société qui disait : “Vos paramètres de vérification en 2 étapes ont été modifiés”, ce qui a provoqué la confusion et l’alarme parmi les investisseurs.

Coinbase a ensuite envoyé le deuxième e-mail indiquant que la notification avait été “envoyée par erreur”, expliquant en outre dans un tweet qu’il y avait un “problème de livraison de notification”. “Notre équipe a immédiatement commencé à travailler pour identifier le problème et arrêter ces notifications erronées”, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole de l’entreprise, le problème résultait d’une erreur interne plutôt que d’un piratage. Il a dit,

“Tout d’un coup, le système a juste commencé à envoyer des trucs comme un bogue dans le système, mais ce n’était pas une erreur malveillante ou tierce.”

Le principal échange de crypto-monnaie aux États-Unis a déclaré qu’il améliorait son service client en déployant un support vocal ce mois-ci et un chat en direct plus tard cette année.

Pendant ce temps, les actions de Coinbase (COIN) se négocient à 262,66 $, une tendance enfin à la hausse ce mois-ci mais loin de son premier jour ATH à 429,54 $.

Récemment, la bourse a déclaré qu’elle avait stocké 4 milliards de dollars en espèces pour se préparer à un “hiver crypto”.

