Coinbase annonce l’intégration d’Axie Infinity (AXS) et d’autres jetons au sein de sa plateforme de trading

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Désormais, les utilisateurs de Coinbase et Coinbase Pro pourront stocker, envoyer, recevoir et échanger le jeton Axie Infinity, AXS. La mesure n’inclut pas les autres devises associées au jeu, telles que Small Love Potion (SLP).

La bourse internationale basée aux États-Unis, Coinbase, a annoncé l’incorporation du jeton associé au jeu Axie Infinity, AXS, à sa plate-forme de négociation, avec laquelle les utilisateurs du service pourront désormais échanger cet actif et d’autres actifs cryptographiques via son site Web ou votre Applications Android/iOS.

Cela a été annoncé par l’équipe Coinbase dans une nouvelle publication via son blog officiel, où il a indiqué qu’en plus d’Axie Infinity (AXS), il fournira également un support pour Request (REQ), TrueFi (TRU), Quickswap (QUICK) et Luna enveloppé (WLUNA). Par conséquent, les utilisateurs d’échange pourront désormais envoyer, recevoir, stocker et échanger lesdits jetons dans toutes les régions où la plate-forme opère.

Un autre fait important à souligner est que les jetons susmentionnés, en plus d’être répertoriés sur Coinbase, seront également disponibles pour des opérations commerciales via Coinbase Pro.

Jeton Axie Infinity disponible sur Coinbase

En tant que tel, le jeton AXS est associé au jeu populaire basé sur Ethereum Blockchain, AxieInfinity. Ici, les joueurs s’entraînent et se battent avec des monstres virtuels à collectionner (NFT) pour gagner des prix dans les différentes monnaies numériques qui font partie de leur écosystème.

Dans le cas d’AXS, il s’agit d’un jeton de gouvernance associé au jeu, de sorte que ses propriétaires peuvent staking (mettre des fonds en garantie), les utiliser activement dans leurs jeux et avoir un pouvoir de vote sur les décisions liées à l’avenir du jeu. Axie Infinity .

L’incorporation d’AXS dans Coinbase n’inclut pas les autres jetons du jeu, tels que Small Love Potion (SLP), qui est reçu comme monnaie par ceux qui entraînent leurs Axies en mode campagne et affrontent d’autres utilisateurs lors de matchs PvP ( Player vs joueur).

Coinbase ajoute des jetons populaires

L’incorporation d’AXS et d’autres tokens va de pair avec la stratégie que semble suivre l’équipe Coinbase, où elle informe périodiquement ses utilisateurs de la liste des actifs les plus demandés par leur communauté, à condition qu’ils passent de manière satisfaisante la phase de recherche qui effectue l’équipe correspondante.

Auparavant, Coinbase a annoncé la liste d’autres jetons assez populaires, parmi lesquels se distinguent les cas de Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB), tous deux considérés comme des memecoins qui ont capitalisé des volumes importants d’opérations à des moments précis en 2021.

L’arrivée de certaines crypto-monnaies sur Coinbase représente un très bon signe pour sa communauté de passionnés, puisque la plateforme est l’une des plus réputées tant aux États-Unis qu’à l’international, elle constitue donc une garantie que les tokens listés auront une bonne liquidité du marché.

Coinbase devrait annoncer prochainement l’ajout de jetons plus réputés au sein de l’écosystème de la monnaie numérique.

Source : Blog Coinbase

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image du site Axie Infinity