Coinbase annonce son intention d’ajouter 500 millions de dollars en crypto

Coinbase, la principale bourse de crypto-monnaie américaine, a récemment révélé des plans qui augmenteront considérablement le nombre de crypto-monnaies dans son propre portefeuille. Selon Brian Armstrong, directeur général de la bourse, le conseil d’administration de Coinbase a approuvé une énorme vague de dépenses en crypto-monnaie. Armstrong l’a annoncé dans un tweet aujourd’hui, le 20 août, notant que la plus grande plate-forme de cryptographie aux États-Unis prévoit d’investir 10 % de tous les revenus futurs dans des actifs numériques.

Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan à ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la cryptographie. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 août 2021

Non seulement cela, Armstrong a également laissé entendre que Coinbase espère augmenter encore le pourcentage de bénéfices qui sera utilisé pour les achats de crypto.

L’échange confirme les propos de son PDG

Coinbase a publié son propre article de blog, confirmant l’annonce d’Armstrong et déclarant que cette décision lui permettra d’être la première société cotée en bourse à détenir des ETH, des jetons DeFi, ainsi que des actifs PoS dans le cadre de son bilan.

Coinbase a également utilisé l’annonce pour signaler son dévouement aux investissements à long terme dans la cryptographie, affirmant que les investissements seront déployés en continu pendant plusieurs années. Il prévoit d’utiliser la stratégie DCA (Dollar Cost Averaging), qui est l’une des stratégies d’investissement les plus puissantes et les plus efficaces. La bourse a souligné qu’il s’agit d’un investisseur à long terme et qu’il ne procédera à des cessions que dans des circonstances très spécifiques, par exemple si certains actifs sont radiés de sa plateforme.

Coinbase pourrait investir dans d’autres actifs à l’avenir

Quant à ses investissements futurs, la bourse laissait ouverte la possibilité de les faire renseigner par les avoirs propres de ses clients. En d’autres termes, de nouveaux actifs peuvent entrer dans le bilan de la bourse si ses utilisateurs effectuent d’importants dépôts de garde de cet actif spécifique.

Pour éviter tout doute ou soupçon concernant les volumes, Coinbase a décidé de négocier sur des plateformes tierces ou via son propre bureau de négociation OTC. De cette façon, vous n’entrerez pas en conflit d’intérêts avec vos propres utilisateurs.

Au moment de la rédaction de cet article, Coinbase est la huitième plus grande entreprise publique basée sur la détention de Bitcoin, mais également le plus grand échange cryptographique basé sur la valeur de BTC dans sa trésorerie.

