Coinbase annonce un nouveau tour privé de financement par emprunt pour lever 1,5 milliard de dollars

Pour ce faire, Coinbase commercialisera des billets à ordre qui arriveront à échéance entre 2028 et 2031. Les fonds serviront à financer à la fois des plans d’expansion et la création de nouveaux produits et services.

La bourse internationale basée aux États-Unis, Coinbase, a annoncé son intention de réaliser un nouveau tour de financement privé avec lequel elle prévoit de lever environ 1,5 milliard de dollars US, capital qu’elle utilisera pour financer ses plans d’expansion.

Coinbase pour lever plus de fonds

C’est ce qu’a révélé l’équipe de Coinbase dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, où il a révélé que le financement se fera par la vente de billets à ordre qui expireront entre 2028 et 2031, tout cela dans un tour qui ne visera qu’une sélection groupe d’investisseurs.

À cet égard, la déclaration se lit comme suit :

« Les billets et les titres connexes ne seront offerts et vendus qu’au moyen d’une notice d’offre privée à des personnes répertoriées comme acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la Règle 144A promulguée en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières » ); et en dehors des États-Unis à des personnes non américaines conformément à la Réglementation S du Securities Act. Ni les billets ni le titre connexe n’ont été ou ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et, à moins qu’ils ne soient ainsi enregistrés, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’une dispense applicable de ces exigences d’enregistrement ».

En tant que tel, Coinbase s’engage à garantir pleinement et inconditionnellement les billets à ordre négociés. Les acheteurs peuvent négocier les taux d’intérêt, les dispositions applicables à leur commercialisation et d’autres conditions, le cas échéant.

Renforcer ses plans d’expansion

Concernant la destination des fonds, Coinbase a indiqué que le capital levé sera utilisé pour financer diverses initiatives, toutes axées sur la promotion de la croissance de l’entreprise et l’expansion de ses opérations :

« Cette augmentation de capital représente une opportunité de renforcer notre bilan déjà solide avec des capitaux à faible coût. Coinbase a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise, ce qui peut inclure des investissements en cours dans le développement de produits, ainsi que des investissements potentiels ou des acquisitions d’autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase pourrait identifier à l’avenir. La clôture de l’offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions ».

En ce qui concerne les plans d’expansion de Coinbase, gardons à l’esprit que la société continue d’intégrer le support des opérations commerciales avec diverses crypto-monnaies à la fois dans sa plate-forme principale et dans Coinbase Pro. Elle a récemment annoncé la même chose pour le token Shiba Inu (SHIB), qui est maintenant disponible pour les ordres d’achat/vente dans votre service commercial.

Concernant sa stratégie marketing, Coinbase a récemment embauché Kate Rouch, qui avait déjà des années d’expérience dans l’accompagnement du déploiement de Facebook sur divers marchés internationaux.

