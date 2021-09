Coinbase annule ses plans de prêt USDC craignant un procès contre la SEC

Dans la bataille qui se prépare entre Coinbase et la SEC, les régulateurs des valeurs mobilières semblent désormais gagner. Vendredi dernier, le 17 septembre, l’échange crypto Coinbase (NASDAQ : COIN) a publié une mise à jour indiquant qu’il annulerait ses plans pour lancer le programme USDC APY.

Cela se produit alors que la SEC des États-Unis menaçait d’intenter une action en justice si Coinbase ne respectait pas les lois sur les valeurs mobilières dans le prêt de pièces stables. Dans une mise à jour de son article de lancement, Coinbase a noté :

Alors que nous poursuivons notre travail pour rechercher une clarté réglementaire pour l’industrie de la cryptographie dans son ensemble, nous avons pris la décision difficile de ne pas lancer le programme USDC APY annoncé ci-dessous. Nous avons également mis fin à la liste d’attente pour ce programme alors que nous tournons notre travail vers la suite.

Coinbase avait déjà suscité l’intérêt de milliers de clients à travers l’Amérique pour s’inscrire au programme. Cependant, Coinbase a noté qu’il poursuivra ses efforts pour proposer des programmes innovants et fiables à ses clients.

La SEC a un problème avec les prêts et le jalonnement

Le prêt crypto n’est pas nouveau car des bourses comme Geminin l’offrent déjà. Cependant, grâce à son produit Lend, Coinbase souhaitait également permettre à ses utilisateurs de miser leurs pièces stables USDC et de gagner 4% APY.

Il semble que la SEC ne soit pas à l’aise avec le fait que les investisseurs perdront la garde de leurs pièces au profit de Coinbase et de leurs partenaires. Ils ont également indiqué à Coinbase que son programme de prêt impliquait une sécurité.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’en est pris à la SEC pour avoir menacé d’échanger le procès. En fait, le PDG a également appelé la SEC pour son “comportement sommaire”.

Cependant, cela n’empêchera pas Coinbase de mettre de nouveaux produits sur le marché. Le lundi 20 septembre, Coinbase a annoncé ses services de courtage « Prime » pour 9K investisseurs institutionnels. Coinbase a été l’une des destinations les plus préférées pour le trading institutionnel.

