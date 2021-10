Coinbase

Coinbase appelle à un nouveau régulateur crypto dédié qui « comprend cette révolution technologique »

La plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis veut que les États-Unis soient le « façonneur » des services financiers modernes au lieu d’être un « preneur » de réglementations qui risque de le devenir.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a rejoint les rangs des entreprises de cryptographie qui proposent un plan pour réguler le marché.

Jeudi, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a rédigé un article d’opinion dans le Wall Street Journal appelant à des règles claires qui profiteraient au public et à la création d’un régime de surveillance distinct des régulateurs de marché existants tout en promouvant l’interopérabilité, la concurrence loyale et l’innovation.

Le plus grand échange de crypto aux États-Unis suggère des « piliers réglementaires » pour guider le processus de réglementation dans un cadre spécifique à l’industrie avec des exigences de divulgation pour les entreprises de crypto.

De plus, Coinbase ne veut pas que les régulateurs s’appuient sur des « lois rédigées dans les années 1930 », qui « ne pouvaient pas comprendre cette révolution technologique ».

« Cela n’avait aucun sens de prendre une réglementation héritée et de la transformer d’une manière ou d’une autre en une agence capable d’examiner ces marchés à nouveau », a déclaré Faryar Shirzad, directeur des politiques de Coinbase.

Selon la proposition de Coinbase, les bourses décentralisées (DEX) ne seraient pas considérées comme une place de marché pour les actifs numériques (MDA) et le régulateur aurait le pouvoir d’approuver toute crypto autre que Bitcoin et Ether pour la cotation ou la négociation aux États-Unis.

Les idées de la proposition couvrent également l’établissement de normes par le biais d’un organisme d’autorégulation et la création d’un refuge pour les nouveaux projets de cryptographie.

Cela survient alors que les régulateurs tentent de développer des moyens de réguler le marché de la cryptographie, la Maison Blanche envisageant de lancer une vaste initiative pour revoir et coordonner la politique de cryptographie, et le département du Trésor envisage d’appliquer les mêmes règles pour les pièces stables que pour les banques.

« Nous commençons à voir une mentalité politique beaucoup plus active au sein de la communauté crypto », a déclaré Kristin Smith de la Blockchain Association, notant que de nombreuses sociétés de crypto ont récemment commencé à embaucher des lobbyistes pour la première fois.

« L’industrie fait tout ce dont nous avons besoin pour avoir l’expertise et les gens en place. »

Nous sommes ravis de lancer une série d’articles décrivant l’état actuel et les voies possibles de la réglementation de la cryptographie aux États-Unis !https://t.co/gogMAHLjAs – SBF (@SBF_FTX) 14 octobre 2021

Plus tôt dans la semaine, des informations ont été publiées selon lesquelles les dirigeants du géant du capital-risque Andreessen Horowitz (a16z) rencontreraient les « principaux dirigeants de la Maison Blanche, des agences exécutives, des régulateurs, de la Chambre et du Sénat ».

L’ordre du jour de la réunion définissait web3 comme un groupe de technologies englobant la blockchain, les protocoles cryptographiques, les actifs numériques, la finance décentralisée (DeFi) et les plateformes sociales.

« Web3 représente l’alternative à un statu quo numérique qui est franchement rompu », a déclaré à CNBC Tomicah Tillemann, responsable mondial de la politique d’a16z.

« Web3 est l’alternative, c’est la solution que nous attendions. C’est la réponse aux défis qui ont émergé du web2. Et pour cette raison, il est absolument essentiel que les décideurs politiques commencent à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. »

Il a ajouté que la réglementation Web3 va au-delà des crypto-monnaies et couvre les NFT, le stockage de données et la connectivité Internet.

Tilman a noté que les États-Unis sont en train de perdre cette course à l’infrastructure numérique qui déterminera le succès à long terme d’un pays au 21e siècle. « Les États-Unis risquent de devenir un » preneur « de réglementation par opposition au principal » façonneur « des services financiers modernes – une position que les États-Unis occupent depuis longtemps », a écrit Coinbase.

« Il s’agit de l’avenir d’Internet. »

