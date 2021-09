Coinbase

Coinbase arrive pour le marché des contrats à terme et des dérivés importants et lucratifs aux États-Unis

AnTy16 septembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase s’aventure maintenant dans les dérivés de crypto-monnaie.

La plus grande plate-forme de trading de crypto aux États-Unis a déposé mercredi une demande auprès de la National Futures Association pour s’inscrire en tant que marchand à terme.

Selon les documents déposés, la société s’enregistre sous le nom de Coinbase Financial Markets Inc.

Aujourd’hui, Coinbase a déposé une demande auprès de la NFA pour s’inscrire en tant que FCM → Futures Commission Merchant. Il s’agit de la prochaine étape pour élargir nos offres et proposer la négociation de contrats à terme et de produits dérivés sur nos plateformes. 👉 Objectif : poursuivre la croissance de la crypto-économie. – Coinbase (@coinbase) 15 septembre 2021

Actuellement, Coinbase ne propose que des achats et des ventes au comptant, mais c’est le marché des produits dérivés qui a une taille beaucoup plus importante. Par exemple, au cours des dernières 24 heures, Binance a enregistré plus de 17 milliards de dollars de volume de transactions à terme Bitcoin, éclipsant le volume traité par son échange au comptant d’un facteur 3.

La plupart des bourses, Binance, OKEx, FTX et autres, proposent des produits dérivés mais pas aux clients basés aux États-Unis en raison de l’incertitude réglementaire.

CME est la plus grande plate-forme réglementée de dérivés crypto aux États-Unis qui a répertorié les contrats à terme Bitcoin en décembre 2017 ; peu de temps après, Cboe a été le premier à lancer des contrats à terme cryptographiques et, plus tôt cette année, a également commencé à proposer des contrats à terme sur Ether.

FTX.US a également acquis le LedgerX réglementé par la CFTC pour offrir des échanges de contrats à terme, d’options et d’échanges sur Bitcoin et Ether afin de saisir “l’énorme opportunité inexploitée”.

Afin d’offrir des produits dérivés sur le marché américain, l’entreprise doit s’inscrire auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les régulateurs fédéraux de tous les produits dérivés. Avant cela, ils doivent d’abord être membres de la NFA, l’organisation qui gère le processus d’enregistrement au nom de l’agence de réglementation.

Avec cette étape, Coinbase souhaite également exploiter le marché des dérivés beaucoup plus lucratif et plus important. Depuis sa cotation directe sur le Nasdaq en avril, Coinbase a développé ses activités. La bourse a développé de manière agressive les actifs négociables sur ses plates-formes, ayant répertorié Dogecoin (DOGE) et Axie Infinity (AXS), parmi de nombreux autres altcoins et pièces DeFi qui ont acquis une immense traction dans la communauté.

Coinbase a également mis de côté des capitaux pour financer ses efforts de marketing, envisageant de lancer un produit de prêt, et propose déjà des services de jalonnement pour les réseaux Proof-of-Stake (PoS).

