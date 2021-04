Coinbase aurait gagné 2 milliards de dollars en achetant du Bitcoin avec son capital d’amorçage

Le plus grand échange de crypto des États-Unis aurait gagné plus d’argent en achetant et en détenant simplement du Bitcoin (BTC) en 2013.

Les données circulant sur les réseaux sociaux révèlent que malgré les bénéfices de 800 millions de dollars de Coinbase au premier trimestre, la société serait toujours plus riche si elle avait utilisé son financement de démarrage pour acheter BTC.

Les bénéfices de Coinbase perdent face aux Hodlers de 2013

Avant son introduction en bourse le 14 avril, Coinbase a annoncé des revenus exceptionnels cette semaine. À 1,8 milliard de dollars, le premier trimestre a surperformé l’intégralité de 2020.

Les chiffres sont devenus un sujet de discussion instantané alors que les acteurs du marché évaluaient l’impact probable du lancement de l’introduction en bourse. D’autres introductions en bourse, y compris la récente vente de Deliveroo, ont déclenché des ventes.

Au milieu des évaluations extrêmement élevées et du buzz associé, il semble cependant que tout ce que Coinbase avait à faire pour surperformer était d’acheter du Bitcoin.

Plus précisément, le financement de démarrage de 30 millions de dollars de la bourse en 2013 vaudrait jusqu’à 2 milliards de dollars s’il avait été converti en BTC à l’époque.

En revanche, le total des bénéfices à vie de Coinbase à ce jour est estimé entre 780 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars.

Graphique en bougies BTC / USD sur 1 mois (Bitstamp). Source: Tradingview

«Coinbase va être répertorié publiquement dans moins de 10 jours et a rapporté des chiffres explosifs aujourd’hui (~ 800 millions de bénéfices sur 1,8 milliard de revenus)», a commenté le développeur Vijay Boyapati.

« Ça a l’air génial, mais imaginez combien ils vontudraient plus s’ils avaient détenu leurs bénéfices en #Bitcoin au lieu de dollars au cours des 8 dernières années. »

Comme Cointelegraph l’a rapporté, le taux de croissance annuel composé de Bitcoin a dépassé 200% et, depuis avril 2013, BTC / USD a augmenté de plus de 43000%.

La pénurie d’approvisionnement en Bitcoin reste réelle

Boyapati abordait un autre aspect plus controversé du modèle commercial de Coinbase qui devait être mis en lumière cette année. Malgré tout son succès, les dirigeants ont toujours choisi de détenir une quantité assez modeste de BTC.

Selon son récent dépôt auprès des régulateurs américains, la bourse détient 4486 BTC. En revanche, comme le note Boyapati, le nouveau venu MicroStrategy, bien qu’il ne s’agisse pas d’un échange, a acheté plus de 91000 BTC depuis août de l’année dernière – une réserve qui a doublé en dollars américains pour la société à ce jour.

«C’est presque comme si Coinbase ne croyait même pas en l’industrie dans laquelle ils sont l’un des plus grands acteurs. Triste », a-t-il ajouté.

Tout le monde n’était pas convaincu. Erik Voorhees, fondateur du service d’échange de crypto ShapeShift, a fait valoir que la contribution de Coinbase au phénomène de crypto-monnaie le rendait incomparable à MicroStrategy.

«Imaginez tenir MicroStrategy en plus haute estime que Coinbase. Ce dernier a lutté pendant huit ans pour créer la société Bitcoin la plus prospère au monde, au service de 50 millions de personnes », a-t-il répondu à un tweet du co-fondateur de Casa, Jameson Lopp.

«Le premier a découvert Bitcoin en 2020 et en a acheté un tas … à Coinbase.»

Entrées d’échange Bitcoin vs BTC / USD. Source: Ki Young Ju / Twitter

Pendant ce temps, les données de mercredi ont montré une hausse notable des sorties de devises cette semaine, un signe que le hodling à long terme et l’intérêt général pour l’achat de Bitcoin augmentent rapidement.

«Sommes-nous dans le cycle de marché élevé? Non », a commenté Ki Young Ju, PDG du service d’analyse en chaîne CryptoQuant, qui a publié les données, soulignant la différence entre le climat actuel et les sommets du cycle Bitcoin traditionnel.

«Lorsque le marché atteint son apogée, tout le monde dépose du BTC dans les bourses pour le vendre.»

Coinbase Pro, la branche commerciale professionnelle de Coinbase, a vu 12000 BTC partir en une seule transaction.