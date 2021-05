Coinbase CFO discute de Crypto Space avec Jim Kramer sur Mad Money

Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) a ouvert plus de 5% sur le marché boursier vendredi après avoir publié ses premiers résultats trimestriels en tant que société publique. L’action, cependant, a perdu tout gain intrajournalier plus tard.

Performance financière

Coinbase a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars (1,28 milliard de livres) et un bénéfice de 771,51 millions de dollars (547,75 millions de livres) (3,05 dollars par action ou 2,17 livres par action) au premier trimestre. Les chiffres étaient presque conformes aux attentes des investisseurs. Au trimestre précédent (le quatrième), la société basée à Wilmington avait enregistré un chiffre d’affaires de 585 millions de dollars (415,34 millions de livres sterling).

La société de crypto-monnaie compte désormais 56 millions d’utilisateurs vérifiés après que les utilisateurs de transactions mensuelles (MTUS) ont bondi de plus de 100% au premier trimestre pour atteindre 6,1 millions. Pour le trimestre en cours, Coinbase prévoit que les utilisateurs augmenteront jusqu’à 9 millions.

Commentaires de la CFO Alesia Haas sur l’argent fou de Kramer

Commentant la nécessité d’une réglementation, Alesia Haas, CFO de Coinbase, a déclaré à propos de Mad Money de Jim Kramer:

«Nous nous sommes appuyés sur la réglementation depuis notre création. Nous aimons nous associer aux régulateurs. Nous voulons des règles du jeu équitables et nous adoptons une réglementation. Nous pensons que c’est un avantage pour notre entreprise et non un fardeau.

Haas a également souligné que les utilisateurs de la plate-forme sont principalement intéressés par Bitcoin. Mais l’intérêt pour d’autres actifs cryptographiques s’accumule également progressivement. Kramer a également interrogé le directeur financier sur les problèmes de concurrence, alors que diverses sociétés financières, y compris des gros bonnets comme PayPal, Visa et Mastercard, commencent à pénétrer le marché de la crypto-monnaie, ce à quoi Haas a répondu:

“Nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a trois ans, lorsque nous étions la seule société de crypto-monnaie, nous étions un peu seuls, et maintenant que nous voyons la plupart des fintech adopter les crypto-monnaies et les grands acteurs des services financiers, cela dit vraiment que les crypto-monnaies sont arrivées, comme si cela devenait de plus en plus courant. est là pour rester, mais il évolue.

Vendredi également, Coinbase a annoncé qu’il avait décidé de lister Dogecoin sur sa plateforme.

Performance de Coinbase en bourse

Coinbase Global Inc. a été coté à la Bourse du Nasdaq le mois dernier au prix par action de 328,28 $ (233,07 livres). L’échange de crypto-monnaie a atteint un creux de 256,76 $ par action (182,29 £ par action) la semaine dernière après avoir glissé d’un sommet de 342 $ par action (242,81 £ par action) à la mi-mars.avril. Au moment d’écrire ces lignes, Coinbase est évalué à 53,6 milliards de dollars (38,05 milliards de livres sterling) et a un ratio cours / bénéfice de 420,07.