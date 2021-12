Coinbase Cloud veut être le « AWS de la cryptographie », amasse des milliards d’actifs jalonnés

Coinbase

Coinbase Cloud voulant être le « AWS de la cryptographie », amasse 30 milliards de dollars d’actifs jalonnés

Avec «un nombre croissant des plus grandes entreprises du monde» intégrant la cryptographie et ayant besoin d’une infrastructure pour fonctionner, Coinbase est clair sur son chemin vers la domination.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase possède plus de 30 milliards de dollars d’actifs cryptographiques jalonnés sur sa plate-forme sur les 60 000 nœuds hébergés dans plus de 30 chaînes de blocs, y compris Ethereum 2.0, qui n’a pas encore été complètement lancé, ainsi que Tezos (XTZ) et Cosmos Hub (ATOM) , à compter de novembre 2021.

«En habilitant les constructeurs actuels et futurs de la crypto-économie», Coinbase Cloud «aidera à accélérer l’évolution de Web3. C’est là que va le monde des logiciels, et nous sommes ravis de diriger le troupeau », a déclaré Aaron Henshaw, chef de l’ingénierie de la division, dans un article de blog cette semaine.

Henshaw est le co-fondateur de la plate-forme non dépositaire Bison Trial, la société d’infrastructure hébergée acquise par Coinbase en janvier de cette année pour plus de 80 millions de dollars, qui est le cœur de Coinbase Cloud.

Alors que Coinbase Cloud héberge cette quantité croissante de cryptos jalonnées, la société ne conserve pas ces actifs. Par rapport au service de jalonnement de garde de Coinbase facturant une commission de 25%, Coinbase pourrait prendre une réduction de 8% des récompenses de jalonnement.

Coinbase a cherché à faire de Coinbase Cloud les services Web Amazon de crypto-monnaie en fournissant l’infrastructure blockchain. AWS est la filiale de 1,8 billion de dollars du géant du commerce électronique.

« Nous voulons être l’AWS de la cryptographie », a déclaré le chef de produit de Coinbase, Surojit Chatterjee, dans une interview.

« Nous construisons toute cette suite de produits Coinbase Cloud que vous pouvez considérer comme des services de crypto-informatique, pour aider les développeurs à créer leurs applications plus rapidement. »

Le succès de Coinbase Cloud signifie que « la crypto gagne en attrait », a déclaré la société, notant que la capitalisation boursière globale de la crypto a atteint 3 000 milliards de dollars cette année, tandis que plus de 250 milliards de dollars sont bloqués dans la finance décentralisée (DeFi).

« Un nombre croissant des plus grandes entreprises mondiales cherchent à intégrer la crypto dans leurs applications. » «Récemment, nous avons vu Stripe, Square, Reddit, la NBA et d’autres introduire la crypto dans leurs gammes de produits sans aucun signe de ralentissement de cette tendance. Ils ont tous une chose en commun : un besoin d’infrastructure et d’outils pour fonctionner et participer à l’écosystème.

