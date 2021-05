Coinbase (COIN) tombe en dessous de 250 $, les actions Blockchain se vendent alors que la chute de Bitcoin se poursuit

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Il est bien connu qu’au fur et à mesure que Bitcoin (BTC) progresse, il en va de même pour le reste du marché de la crypto-monnaie, car à maintes reprises, de grands mouvements de prix Bitcoin créent des ondulations sur le marché de l’altcoin, affectant le sentiment et l’élan.

Cela semble être le même pour les actions liées à la blockchain qui sont négociées sur les marchés financiers traditionnels, et un rapide coup d’œil aux graphiques montre qu’ils ont reflété les performances de Bitcoin ces derniers mois.

L’écosystème de la crypto-monnaie était en plein essor il y a un peu plus d’un mois lorsque le cours de l’action tant attendu de Coinbase est finalement arrivé le 14 avril, une date qui marque également le plus récent sommet historique du prix du BTC à 64863 $.

Depuis ses débuts, le prix de COIN a régulièrement baissé en dessous de son prix d’inscription directe de 381 $ et de son prix de référence de 250 $ à une valeur actuelle de 245 $, coïncidant avec une baisse d’environ 35% du prix du BTC, qui a également fait pression. dans d’autres actions liées à la blockchain, notamment Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings.

BTC / USDT vs. COIN / USD vs. RIOT / USD vs. Graphique MARA / USD sur 4 heures. Source: TradingView

Les difficultés de COIN depuis son lancement, qui ont fait chuter sa valorisation d’un sommet de 100 milliards de dollars à sa valorisation actuelle de 49 milliards de dollars, se sont concentrées sur la question de savoir si la bourse sera en mesure d’atteindre les attentes de bénéfices futurs dans le face à un paysage concurrentiel en pleine croissance, avec de nouveaux acteurs centralisés et décentralisés émergeant chaque semaine et à la recherche d’un morceau de l’action.

Matthew Wheeler, responsable mondial des études de marché chez Forex.com, a récemment mis en évidence le paysage de plus en plus concurrentiel auquel Coinbase est maintenant confronté alors que l’adoption de la crypto-monnaie augmente à l’échelle mondiale.

“Alors que Coinbase a pu compter sur son avantage de premier moteur et sa connaissance de la marque jusqu’à présent, les marges continueront de se comprimer en raison de la concurrence avec les courtiers ‘CeFi’ comme BlockFi et les alternatives ‘DeFi’ comme Uniswap”.

Ces préoccupations ont conduit certains analystes, y compris le PDG de New Constructs David Trainer, à avertir que le prix de COIN pourrait tomber en dessous de 100 $:

“Les investisseurs devraient s’attendre à ce que les actions continuent de sous-performer, car les actions pourraient chuter à 100 $ ou moins car il devient clair que la société est peu susceptible de répondre aux attentes de bénéfices futurs inclus dans le prix des actions. Actions”.

Bitcoin vend ses spreads

Alors que les difficultés auxquelles COIN est confronté peuvent être attribuées au fait qu’il s’agit d’une action nouvellement cotée cherchant toujours à établir sa juste valeur marchande, les tendances à la baisse de Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings, qui ont surperformé BTC en 2021, démontrent également l’effet qu’un BTC en difficulté prix a sur les actions liées à la crypto-monnaie.

Une enquête sur les marchés financiers plus larges indique que le recul général du secteur de la technologie et les préoccupations liées à la hausse de l’inflation ont encore entravé la croissance des prix des actions liées à la blockchain, et il y a peu de signes que ces pressions seront résolues à court terme.

Les prix RIOT et MARA ont suivi les mouvements de prix Bitcoin depuis le marché haussier 2017-2018, donc la poursuite de la croissance des prix pour ces actions et d’autres actions liées à la blockchain dépendra probablement de la performance de la BTC sur le marché.

Il est curieux de noter que le prix de RIOT et MARA s’est rallié plus tôt que Bitcoin en 2021 pour atteindre de nouveaux sommets sans précédent, indiquant la possibilité qu’ils puissent être utilisés comme indicateur avancé des futurs mouvements de prix du BTC et des altcoins alors que le marché est offert traditionnel. Exposition des investisseurs à la classe d’actifs sans avoir à détenir directement des crypto-monnaies.

Cependant, en fonction de l’évolution future du marché, il convient de noter que Bitcoin reste l’indicateur dominant du marché pour tout ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies, c’est-à-dire que le reste du BTC progresse.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques et vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.