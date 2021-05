Attache (USDT)

Coinbase.com et Pro prennent désormais en charge l’USDT, «Accélérer l’arbitrage entre les échanges»

Pour l’instant, Coinbase ne prend en charge que l’ERC20 USDT. L’offre totale du marché USDT dépasse quant à elle les 52 milliards, en hausse de 147% jusqu’à présent cette année.

Coinbase Pro lance officiellement le trading de l’USDT.La bourse prend en charge six paires à savoir. BTC-USDT, ETH-USDT, USDT-EUR, USDT-GBP, USDT-USD et USDT-USDC Parallèlement à cela, nous avons annoncé que Coinbase.com soutenait désormais également l’USDT.

Lundi, l’échange a déclaré que le populaire stablecoin serait désormais disponible sur la plate-forme principale Coinbase avec ses applications iOS et Android.

“Les clients de Coinbase peuvent désormais acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker USDT”, a déclaré l’échange. USDT est disponible dans toutes les régions prises en charge, à l’exception de l’État de New York.

Pour le moment, l’échange ne prend en charge que l’ERC20 USDT fonctionnant sur la blockchain Ethereum, a précisé Coinbase car l’USDT est émis sur plusieurs blockchains, notamment Tron, EOS, Liquid, Algorand, Solana et d’autres blockchains.

Au moment de la rédaction de cet article, près de 27 milliards de dollars USDT sont émis sur la blockchain Tron, contre près de 26 milliards de dollars sur Ethereum, selon le site Web Tether.

L’offre totale de la stablecoin dominante sur le marché a actuellement dépassé 52 milliards de dollars, en hausse de 147% jusqu’à présent cette année, selon CoinGecko.

Selon Paolo Ardoino, le directeur technique de l’échange de crypto Bitfinex et sa société sœur Tether, le plus grand échange de crypto aux États-Unis prenant en charge l’USDT est important en raison de l’arbitrage.

«Les traders se livrent à de multiples échanges», et la vitesse de transfert et la faible friction en sont la clé, a-t-il noté.

Lancé en 2014, Tether a été créé exactement pour ce cas d’utilisation, rendant l’arbitrage entre les échanges plus rapide, a-t-il déclaré. Désormais, après sept ans, «tous les échanges seront tous liés par une monnaie stable commune à haute liquidité».

Alors que la domination de l’USDT diminue progressivement sur le marché à mesure que de plus en plus de concurrents tels que l’USDC et le BUSD gagnent du terrain, Ardoino souligne qu’il est toujours 4x le deuxième plus grand USDT stable avec une capitalisation boursière d’un peu moins de 15 milliards de dollars, en hausse de 277% depuis le début . Il ajouta,

«Tether et Bitfinex mettent en place une stratégie massive (y compris des spin-offs et des investissements) qui ouvrira des opportunités époustouflantes pour la prochaine décennie, et cela pourrait bien être un euphémisme.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.