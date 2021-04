Coinbase

Coinbase commence à proposer le staking Eth2, plus de 3,8 millions d’ETH déjà déposés dans ETH 2.0

La liste d’attente pour gagner des récompenses de jalonnement avec ETH2 est maintenant en ligne sur Coinbase, a annoncé l’échange. Cependant, les résidents de l’État de New York ne sont actuellement pas éligibles pour s’inscrire à ce service.

L’échange a annoncé pour la première fois son soutien à ETH2 l’automne dernier.

Bien que Coinbase n’ait pas encore commencé à proposer le jalonnement ETH2.0, depuis le lancement de Beacon Chain en décembre, près de 3,87 millions d’ETH d’une valeur d’environ 9,55 milliards de dollars ont été déposés sur le réseau, selon Dune Analytics.

La mise à niveau vers Ethereum 2.0 déplacera le consensus du réseau vers la preuve d’enjeu (PoS) et améliorera la vitesse, l’efficacité et l’évolutivité.

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis offrira un TAP de 6% en récompenses; cependant, il est basé sur le débit du réseau Ethereum 2.0 estimé, qui change à mesure que plus d’ETH2 est jalonné.

Pour commencer avec le jalonnement sur Coinbase, il n’y a pas de montant minimum requis. Une fois jalonnés, ces Ether ne seront plus disponibles pour être utilisés ou vendus, mais Coinbase s’attend à offrir un moyen d’échanger tout Ether jalonné dans les mois à venir.

La société de logiciels Ethereum ConsenSys a révélé dans son rapport du premier trimestre 2021 que les institutions gagnaient 8,5% APY pour leur mise sur Eth 2.0.

Alors que les récompenses de jalonnement ont atteint 9,9% APY en janvier 2021 pour les premiers participants, aujourd’hui, elles sont d’environ 8,5% APY car de plus en plus de validateurs rejoignent le réseau.

«Les échanges, les fonds et les dépositaires de crypto-monnaie reconnaissent que la détention d’ETH confère une position puissante au sein de DeFi. À mesure que l’écosystème Ethereum DeFi se développe, la détention d’ETH fera partie intégrante des opérations applicatives et de l’exécution des transactions », a-t-il noté.

