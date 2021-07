Coinbase Commerce accepte Dogecoin pour les paiements

Le service de trading Coinbase Commerce a annoncé mercredi qu’il commençait à accepter les paiements dans la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk, Dogecoin.

“Plus de paiements, plus de commerce, juste un petit message pour vous faire savoir que nous acceptons désormais les paiements commerciaux sur Dogecoin (DOGE)!”

Plus précisément, Coinbase Commerce, la plateforme américaine qui facilite les paiements cryptographiques pour les commerçants, en plus de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Il accepte également le Litecoin (LTC), le Bitcoin Cash (BCH), l’USD Coin (USDC) et le DAI. Maintenant, acceptez les paiements en Dogecoin (DOGE).

À cet égard, le chef de produit de Coinbase Commerce, John Zettler, a déclaré que parmi les sept crypto-monnaies répertoriées, Bitcoin est la plus utilisée pour les paiements par les utilisateurs.

Pour mieux comprendre, Coinbase Commerce, lancé en avril 2018, permet aux commerçants du monde entier d’accepter les paiements en crypto-monnaie de manière entièrement décentralisée.

Dogecoin (DOGE) est téléchargé sur le portail de trading Coinbase

À cette fin, selon une annonce sur Twitter, Dogecoin est devenu la septième crypto-monnaie pour les commerçants qui acceptent les paiements sur le portail de commerce électronique Coinbase.

beaucoup de paiement. très commerçant. 🐕 Juste un petit mot pour vous informer que nous acceptons désormais les paiements commerciaux en Dogecoin (DOGE) ! – Coinbase Commerce (@CommerceCB) 21 juillet 2021

Selon son site Internet : “Tous les paiements facilités par Coinbase Commerce sont complètement décentralisés et peer-to-peer.”

De plus, il explique : « Cela signifie que la crypto-monnaie passe directement de votre portefeuille à un portefeuille auquel seul le commerçant peut accéder. À aucun moment de ce flux, personne, à l’exception du commerçant, y compris Coinbase, n’a accès à ces fonds.

En effet, cette nouvelle intégration dans la plateforme de commerce électronique de Coinbase permettra aux utilisateurs de convertir leurs paiements DOGE en devises fiduciaires. Par exemple, les dollars américains, les euros et les livres sterling, ou le Stablecoin USDC, sans quitter le portail.

Par conséquent, Coinbase a déclaré qu’il prévoyait de faire la même intégration pour les comptes Coinbase Pro et Prime très bientôt.

Quoi qu’il en soit, la décision de Coinbase a été saluée comme un “grand pas” par le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus. Qui s’appelle Shibetoshi Nakamoto sur Twitter.

Pour sa part, le sentiment actuel du marché, associé à la réaffirmation du soutien d’Elon Musk, est la recette parfaite pour que Dogecoin monte en flèche.

Partenaire Payant Sotheby’s

Quoi qu’il en soit, Coinbase Commerce a été occupé sur le marché, avec un certain nombre d’intégrations et de partenariats.

Récemment, la plateforme Coinbase a été intégrée en tant que solution de paiement sur le célèbre site d’enchères de luxe de Sotheby’s. Mise aux enchères de l’œuvre emblématique de protestation de Banksy “Love Is In The Air”.

En fait, les enchérisseurs pouvaient payer avec Bitcoin ou Ethereum. Grâce au partenariat avec Coinbase Commerce.

« Dans une autre étape pour intégrer l’utilité des crypto-monnaies dans le courant dominant, Sotheby’s a annoncé son partenariat avec Coinbase Commerce. Autoriser Bitcoin et Ethereum comme moyen de paiement pour l’achat d’une image de Banksy lors de leur vente aux enchères nocturne du 12 mai.

Autres inclusions

En particulier, il y a quelques mois, Bitcoin CoinFlip a ajouté Dogecoin (DOGE) à plus de 1 800 guichets automatiques aux États-Unis. En d’autres termes, les citoyens américains peuvent facilement retirer leur DOGE dans de nombreuses stations ATM.

De même, Kentucky Fried Chicken Canada accepte Dogecoin, suite à un tweet de la société il y a des mois. “Nous acceptons les espèces, les cartes et les Dogecoin.”

De même, SpaceX, la société spatiale d’Elon Musk, accepte déjà les paiements avec Dogecoin pour financer une mission lunaire.

Enfin, que pensez-vous que Coinbase Commerce prend en charge Dogecoin ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Gene Simmons : « Je ne recommande pas. Mais oui, j’ai acheté une excellente position dans Dogecoin. Et oui, je suis un Hodler.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport