Coinbase Commerce annonce la prise en charge des paiements Dogecoin dans les magasins et commerçants affiliés

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’intégration de Dogecoin au sein de Coinbase Commerce offre une plus grande convivialité à la monnaie numérique, avec laquelle il est déjà possible de payer des produits et services chez les commerçants partenaires.

Coinbase Commerce, la plate-forme de commerce électronique appartenant à la bourse américaine du même nom, a annoncé cette semaine qu’elle ajouterait désormais la prise en charge des paiements en Dogecoin (DOGE).

Coinbase Commerce prend désormais en charge les paiements avec Dogecoin

Cela a été indiqué par l’équipe de Coinbase Commerce cette semaine via leur compte Twitter officiel, où ils ont partagé la nouvelle avec tous leurs abonnés, qui se lit comme suit :

« Beaucoup de paiements, plus de commerce. Voici un petit message pour vous informer que nous acceptons les paiements dans les boutiques de Dogecoin (DOGE) ».

beaucoup de paiement. très commerçant. ???? Juste un petit mot pour vous informer que nous acceptons désormais les paiements commerciaux en Dogecoin (DOGE) ! – Coinbase Commerce (@CommerceCB) 21 juillet 2021

En tant que tel, Dogecoin fait désormais partie du groupe de pièces adossées à Coinbase Commerce, parmi lesquelles figuraient déjà Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), DAI et USD Coin (USDC). ).

Cette mesure implique également que tous les commerçants qui utilisent Shopify et WooCommerce pourront également accepter à la fois Dogecoin et les devises susmentionnées, ce qui permettra à la crypto-monnaie de fonctionner comme mécanisme de paiement pour les produits et services disponibles dans lesdits magasins. Ces derniers auront la possibilité de convertir ces fonds et de recevoir de la monnaie fiduciaire via Coinbase.

Coinbase et Dogecoin

Cette nouvelle annonce intervient juste un mois et demi après que Coinbase Pro a annoncé l’incorporation de Dogecoin dans sa liste commerciale, précisément dans le cadre des plans d’expansion de la bourse en termes d’intégration d’un plus grand nombre de crypto-monnaies.

Bien que beaucoup considèrent Dogecoin comme une parodie au sein de l’écosystème des monnaies numériques, la hausse de ses prix observée ces derniers mois a attiré un grand nombre d’investisseurs et de nouveaux utilisateurs, qui ont profité de la tourmente commerciale et ont réalisé des bénéfices grâce à la volatilité actuelle. dans le prix de la crypto-monnaie en question.

Quant à Coinbase, les analystes estiment qu’au fur et à mesure que l’échange crée plus de liens avec la pièce emblématique, cela l’aidera directement à acquérir un caractère beaucoup plus sérieux au sein de l’écosystème. Avec cela, il verrait une plus grande utilité en tant que mécanisme de paiement P2P pour acheter des produits et des services dans le monde réel.

Rappelons également que diverses personnalités de renom ont également exprimé leur soutien à la monnaie numérique. Parmi ceux-ci, Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, se distingue, qui a publié à plusieurs reprises des messages sur son compte Twitter officiel pour montrer son soutien à la crypto-monnaie, dérivant ainsi des augmentations spécifiques au milieu de l’euphorie existant parmi ses followers.

Image de Unsplash