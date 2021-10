Coinbase connaît des pannes prolongées, y compris pour les cartes de crédit

Mercredi, la plate-forme de trading crypto Coinbase subissait des pannes prolongées qui affectaient l’accès à ses plates-formes Coinbase et Coinbase Pro ainsi qu’à sa carte de crédit.

Sur sa page d’état, Coinbase signalait une panne majeure de sa carte de crédit Coinbase et des pannes partielles de son site Web, de ses applications mobiles et de son API. Selon Downdetector, Coinbase connaît un niveau élevé de rapports de panne depuis 17h00 UTC (15h00 HE ). La société a tweeté à 17h45 UTC : « Nous sommes conscients que certains clients rencontrent des problèmes pour accéder à Coinbase et Coinbase Pro. Nous travaillons activement sur le problème et publierons bientôt une mise à jour. » Il a suivi avec un tweet à 18h09 UTC disant: «Les échanges et les transactions peuvent être retardés en raison du problème en cours. Nous sommes tous sur le pont pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Restez à l’écoute pour les mises à jour.