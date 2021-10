Coinbase construit une toute nouvelle plate-forme dédiée aux NFT

Coinbase – l’une des plateformes de trading de crypto-monnaies les plus importantes et les plus populaires au monde – a annoncé qu’elle développait un marché entier consacré aux jetons non fongibles (NFT).

Coinbase se développe grâce à son nouveau marché NFT

Le monde des jetons non fongibles grandit chaque jour. Avec autant d’événements liés au sport et même d’œuvres d’art désormais liés aux NFT, les individus ont trouvé un moyen de s’assurer que tous leurs souvenirs et moments importants sont enregistrés de manière permanente dans la blockchain, leur assurant de vivre pour toujours.

L’un des plus grands exemples de NFT à émerger ces derniers mois est celui de l’artiste Beeple, qui a vendu ses œuvres sous forme de NFT à environ 69 millions de dollars la pièce. Au moment d’écrire ces lignes, on estime que le marché du NFT vaut un peu moins de 11 milliards de dollars.

Dans un article de blog, Coinbase a exprimé son enthousiasme quant à la taille de l’espace. Il prévoit beaucoup de succès sur un marché qu’il n’a jamais complètement exploré malgré le fait qu’il s’agisse d’une si grande entreprise basée sur la cryptographie. La firme écrit :

L’enthousiasme entourant les NFT est élevé, mais si vous avez essayé de créer ou d’acheter un NFT, vous avez probablement trouvé que l’expérience utilisateur manquait.

Coinbase, en s’ouvrant au monde des NFT, cherche à modifier ou à résoudre bon nombre des problèmes que plusieurs utilisateurs ont discutés en parlant de ces jetons. Par exemple, beaucoup ont déclaré que lorsqu’ils essayaient de créer ou d’échanger des NFT, ils rencontraient souvent un support médiocre de la part de systèmes qui ne sont pas conçus pour héberger un espace aussi grand.

En outre, ils disent souvent que les interfaces utilisateur peuvent être maladroites et désorganisées, et de nombreux utilisateurs sont rebutés par les frais élevés qui accompagnent souvent le trading NFT. Brett Harrison – président de l’échange crypto FTX.US – a commenté la situation en déclarant :

L’écosystème NFT a commencé à s’infiltrer dans la culture pop, mais il manquait une plate-forme offrant un accès et une exposition faciles au grand public.

Les concurrents d’Ethereum pourraient arriver

Naturellement, le marché NFT de Coinbase n’en est qu’aux premiers stades de développement. La société n’a annoncé que des plans pour développer le marché et n’a pas annoncé de date de lancement officielle, bien que la société ait mentionné ce qui suit :

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour un accès anticipé à Coinbase NFT, qui sera bientôt lancé. L’achat et la vente seront des fonctionnalités essentielles de Coinbase NFT. Tous vos NFT sont en chaîne [and] le lancement initial prendra en charge les normes ERC-721 et ERC-1155 basées sur Ethereum avec une prise en charge multi-chaînes prévue peu de temps après.

À l’heure actuelle, de nombreux NFT dans le monde sont largement pris en charge par la blockchain Ethereum, bien que cela puisse changer à l’avenir. Coinbase a déclaré son souhait d’héberger des chaînes de blocs supplémentaires dans les années à venir, et de nombreuses autres entreprises de cryptographie discutent maintenant des perspectives de développement de leurs propres chaînes afin de fournir aux développeurs des moyens d’éviter le trafic élevé et les frais élevés d’Ethereum.

Mots clés : coinbase, Ethereum, NFT