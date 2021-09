Coinbase convertira automatiquement les chèques de paie en crypto avec le lancement des dépôts directs

Coinbase

Coinbase convertira automatiquement les chèques de paie en crypto-monnaie avec le lancement des dépôts directs

AnTy28 septembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase publie de nouvelles fonctionnalités qui impliquent d’autoriser les dépôts directs. Cela signifie que les clients américains pourront bientôt déposer une partie de leur salaire dans Coinbase.

« Soyez payé en crypto ou en dollars américains et déposez autant ou aussi peu de votre chèque de paie que vous le souhaitez. L’avenir de la paie arrive », a déclaré la bourse.

Si l’on choisit d’être payé en crypto, Coinbase convertira automatiquement le chèque de paie des dollars américains en crypto, sans frais de transaction.

“Vous ne paierez aucun frais de transaction sur les fonds de dépôt direct, vous aurez donc un accès instantané et gratuit à la crypto-économie”, a déclaré Prakash Hariramani, directeur principal des produits chez Coinbase.

Pour cela, Coinbase s’associe à des sociétés telles que Fortress Investment Group, M31 Capital, Nansen et SuperRare Labs.

Dans le cadre de ses plans d’expansion, Coinbase introduit différents cas d’utilisation et davantage de services financiers. Avec cette possibilité pour les clients de déposer leur chèque de paie dans Coinbase, une fonctionnalité qui sera déployée au cours des prochaines semaines, cela permettra aux gens de faire plus facilement des transactions cryptographiques régulières, de dépenser sur la carte Coinbase et de gagner des récompenses cryptographiques.

La carte de débit de Coinbase est alimentée par Marqeta, un membre de la FDIC. Cette carte de débit Visa fonctionne à la fois avec Apple Pay et Google Pay.

Pour cette fonction de dépôt de chèque de paie, Coinbase modifie encore les onglets de son application mobile. Ces quatre nouveaux onglets couvriront désormais « Actifs », « Commerce », « Payer » et « Pour vous ».

AnTy

