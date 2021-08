Coinbase dépasse 1,9 milliard de dollars de revenus au cours du deuxième trimestre 2021

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

En plus de l’augmentation du volume des revenus, Coinbase compte actuellement quelque 8,8 millions d’utilisateurs qui négocient activement sur sa plateforme de trading.

La bourse internationale basée aux États-Unis, Coinbase, a enregistré plus de 1,9 milliard de dollars de revenus provenant des opérations de trading au cours du deuxième trimestre de cette année.

C’est ce qu’a révélé Coinbase dans son rapport sur les résultats présenté pour la période entre avril et juin de cette année, dans lequel il est détaillé que ces 1,9 milliard de dollars US capitalisés sont dus à ses plus de 8,8 millions d’utilisateurs qui opèrent activement sur la plateforme, qui constituent le secteur le plus actif du total de 68 millions de personnes inscrites via sa plateforme.

Indicateurs en hausse par rapport au trimestre précédent

Selon le rapport publié par Coinbase, la bourse a également enregistré une hausse du taux d’achat, qui a progressé de 1,24% par rapport à l’augmentation de 1,21% capitalisée au cours du premier trimestre 2021.

Mais le plus remarquable est le bénéfice net de 1 600 millions de dollars US, qui dépasse les 771 millions de dollars US enregistrés au dernier trimestre. Ce chiffre dépassait les projections présentées par les analystes de l’équipe, qui fixaient des minimums proches de 569 millions de dollars.

Parmi d’autres données, les suivantes se distinguent :

Revenu de 2,2 milliards de dollars US, dont 1,9 milliard de dollars US de transactions et 103 millions de dollars US d’abonnements et de services. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,78 milliard de dollars. Revenus des transactions de détail de 1,8 milliard de dollars, soit 26% de plus qu’au premier trimestre. Revenu des transactions institutionnelles de 102,4 millions USD, soit 20% de plus par rapport au premier trimestre. Revenus de droits de garde de 31,7 millions de dollars américains, soit une augmentation de 35 % par rapport au premier trimestre.

Coinbase et ses plans d’expansion

La publication de ce rapport intervient juste un jour après que le départ de Brett Redfearn, qui était vice-président des marchés des capitaux pour Coinbase, a été rendu public, dans ce qui semble être un changement d’approche de la bourse pour exhorter maintenant la gamme de services associé à l’écosystème DeFi.

Récemment, Coinbase a annoncé l’intégration d’Apple Pay en tant que mécanisme de paiement pour ses clients, garantissant que Google Pay sera en route une fois certains problèmes en suspens résolus.

Auparavant, Coinbase avait signalé une augmentation du volume des opérations commerciales associées à Ethereum (ETH), la deuxième monnaie numérique avec la plus grande capitalisation boursière, pour laquelle les investisseurs qui opèrent via sa plate-forme sont plus intéressés.

