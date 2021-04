Coinbase

Coinbase déploie un “ projet 10 pour cent ” pour financer les employés avec des idées innovantes

Coinbase a lancé un programme pour soutenir les idées innovantes de sa main-d’œuvre.

Le projet baptisé 10 Percent verra Coinbase allouer 10% de ses ressources à la promotion d’une «culture d’innovation répétable» au sein de l’entreprise.

Coinbase recommence à innover dans le dernier programme

Dans un article de Medium publié aujourd’hui, Surojit Chatterjee, directeur des produits de Coinbase, a déclaré que l’échange de crypto-monnaie consacrerait 10% de ses ressources à soutenir les employés avec des idées perturbatrices. Cela survient au milieu d’une inscription publique réussie sur le Nasdaq.

Chatterjee a déclaré que cette décision était conforme à la philosophie de l’entreprise selon laquelle 70% de leur temps devrait être consacré au travail de base, 20% aux paris stratégiques et 10% à l’expérimentation innovante.

Coinbase recherche des idées définies par leur impact potentiel sur l’entreprise et en créant des changements de fonction par étapes dans ses utilisateurs, ses métriques ou ses capacités. Les projets sont considérés comme des innovations perturbatrices par l’entreprise en raison de leur impact potentiel sur l’industrie de la crypto-monnaie.

Pour y parvenir, le projet a démarré en interne en demandant aux employés de Coinbase de remplir une soumission de deux pages sur leurs idées potentielles, suivie d’un événement de style pitch-off qui aurait lieu chaque année.

Coinbase ne s’attend pas à ce que les projets 10 Percent soient mis à l’échelle. La société a déclaré,

«Mais ceux qui réussissent devraient avoir un impact 10x et faire avancer fondamentalement l’industrie de la cryptographie. Nos produits les plus réussis aujourd’hui ont commencé comme des paris perturbateurs. »

Introduction en bourse de Coinbase Une victoire pour la crypto

L’introduction en bourse de Coinbase a été l’événement le plus discuté ce mois-ci dans l’industrie de la crypto, alors que les analystes et commentateurs du secteur se disputaient si cela signifiait ou non l’acceptation par le grand public de l’industrie de la crypto-monnaie.

L’échange est devenu le premier bureau de change numérique à inscrire ses actions publiquement le 14 avril 2021 sous le Nasdaq avec ses actions ordinaires de classe A sous le symbole COIN.

Après la cotation, plusieurs dépôts auprès de la SEC ont révélé que de nombreux gros bonnets de Coinbase avaient encaissé.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a vendu 749 999 actions en trois lots à des prix allant de 381 $ à 410,40 $ par action pour un produit total de 291,8 millions de dollars au cours du premier jour de négociation.

Un autre dépôt a révélé que le directeur et capital-risqueur de Coinbase, Fred Wilson, avait vendu 4,70 millions d’actions pour un produit de 1,82 milliard de dollars.

Pendant ce temps, la bourse a embauché un nouveau vice-président de l’ingénierie et responsable du site pour l’Inde, Pankaj Gupta, et envisage toujours d’embaucher plus de personnes. Gupta est un ancien responsable de l’ingénierie Google Play en Inde et dans la région Asie-Pacifique.

Le déménagement de Coinbase en Inde intervient après que la société a officiellement annoncé son intention de créer une succursale en Inde le mois dernier, dans l’intention d’ouvrir un bureau physique à Hyderabad.

Coinbase semble aller de l’avant avec ses plans malgré les spéculations entourant l’interdiction de la crypto-monnaie par le pays asiatique. . avait signalé que des sources anonymes du gouvernement indien avaient révélé que les législateurs du pays préparaient un projet de loi qui criminaliserait la détention, l’émission, l’extraction, le commerce et le transfert de crypto-monnaies.

