Coinbase devient enfin public, mais il prend une voie inhabituelle – .

L’intérêt pour le bitcoin et le reste de l’industrie de la crypto-monnaie a explosé ces derniers mois, les pièces numériques ayant connu un moment énorme. Le Bitcoin a plus que triplé son sommet de 2018 il y a quelques jours lorsqu’il dépassait 61000 dollars, d’autres acteurs de l’entreprise connaissant également une croissance notable. La course haussière est loin d’être terminée, avec plus d’argent affluant, car les analystes et les spéculateurs s’attendent à ce que cela dure un peu plus longtemps – le bitcoin se négociait à environ 59500 $ par pièce au moment de la rédaction de cet article.

Ce ne sont pas seulement les investisseurs qui font les bons jeux qui profitent de ces périodes de croissance massive. Il en va de même pour les intermédiaires impliqués dans l’accès des investisseurs de détail aux pièces numériques très convoitées. Coinbase est l’un des échanges cryptographiques les plus populaires aux États-Unis et dans le monde, et la société vient d’annoncer ses propres projets passionnants. Coinbase sera finalement rendu public le 14 avril, négociant sur le NASDAQ sous le symbole COIN. Mais la bourse adopte une approche inhabituelle pour devenir publique qui implique la divulgation d’informations financières pour le premier trimestre de 2021.

Avant d’entrer en bourse, Coinbase publiera son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 le 6 avril, une première pour la société. Les données financières pour le premier trimestre de l’année et les orientations fournies par Coinbase devraient informer les investisseurs du cours attendu de l’action le premier jour de négociation.

Coinbase a annoncé il y a quelques semaines qu’il avait gagné 322 millions de dollars en 2020 sur des revenus de plus de 1,2 milliard de dollars, dans le cadre du dépôt réglementaire obligatoire S-1 avant l’introduction en bourse. C’est une amélioration massive par rapport à 2019, lorsque Coinbase a enregistré 30 millions de dollars de pertes sur des revenus de 522 millions de dollars. Le sentiment du marché représente la principale différence entre les deux années. Malgré l’énorme vente de crypto-monnaie début mars 2020 qui a coïncidé avec un effondrement massif du marché en raison des craintes de COVID-19, le marché de la crypto-monnaie a rebondi dans les mois suivants, entraînant des gains importants d’ici la fin de l’année.

Comme l’explique Decrypt, les divulgations financières pour le premier trimestre 2021 seront d’autant plus importantes, car c’est à ce moment-là que le bitcoin et les autres pièces ont connu une croissance majeure. Cela a conduit à plus d’intérêt pour les cryptos, plus de transactions et plus de revenus pour des échanges comme Coinbase. Les résultats permettraient aux investisseurs d’évaluer la valeur des actions Coinbase.

Le rapport note que les transactions d’actions privées fin février évaluaient Coinbase à 104 milliards de dollars, un chiffre que certains analystes ont contesté. D’autre part, Coinbase a révélé que le prix moyen des actions vendues entre le 1er janvier et le 15 mars était de 343,58 $, ce qui se traduit par une valorisation de 68 milliards de dollars. . a rapporté à l’époque que l’action Coinbase s’échangeait en moyenne à 28,83 dollars par action pour une valorisation de 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. Si les chiffres du premier trimestre 2021 impressionnaient, le prix de l’introduction en bourse pourrait dépasser la moyenne récente de 343,58 dollars des investisseurs privés.

En plus de révéler les résultats financiers quelques jours avant l’introduction en bourse, Coinbase fait également un autre geste inhabituel. Au lieu de s’associer avec des banques pour courtiser les investisseurs qui obtiendraient des prix préférentiels, Coinbase optera pour une cotation directe. De plus, Coinbase n’émettra aucune nouvelle action. Au lieu de cela, il permettra aux employés et aux premiers investisseurs de vendre leurs actions aux prix du marché.

