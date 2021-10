Coinbase devient la plateforme officielle de la NBA

Coinbase, l’échange de crypto-monnaie et la National Basketball Association (NBA) ont annoncé une alliance pluriannuelle. Ce qui fait de Coinbase la plateforme de crypto-monnaie exclusive de la NBA.

En particulier, avant sa 75e saison, la National Basketball Association (NBA) s’est engagée dans une aventure en dehors de son activité traditionnelle : la crypto-monnaie.

Très important, la saison a débuté le 19 octobre. Et il est prévu, en plus du parrainage, de générer un contenu de crypto-monnaie unique pour les fans de la NBA.

À cet égard, la directrice marketing de Coinbase, Kate Rouch, a déclaré : « Nous sommes fiers de devenir le partenaire officiel de crypto-monnaie des ligues. Nous allons créer des expériences engageantes pour nous engager avec l’incroyable communauté et les athlètes NBA + WNBA du monde entier. »

Fait curieux, la NBA a déjà été immergée dans le monde des crypto-monnaies. En particulier, via son propre programme NFT, connu sous le nom de Top Shot.

Coinbase est la plateforme NBA

En effet, le groupe Coinbase a publié la nouvelle dans un communiqué et a également indiqué qu' »ils sont ravis de devenir le partenaire officiel de crypto-monnaie de la Ligue ».

Kate Rouch a donc déclaré: «Nous sommes impatients de collaborer avec Coinbase. Offrir aux fans de nouvelles façons d’interagir avec et avec la Ligue. Dans le même temps, nous améliorons l’expérience pour les fans qui sont déjà des utilisateurs de Coinbase.

De même, Kerry Tatlock, vice-président principal de l’Association mondiale des médias et du marketing de la NBA, a déclaré : « En tant que plate-forme de crypto-monnaie de confiance utilisée par des millions de personnes, Coinbase est un choix naturel, en tant que premier partenaire de la NBA dans ce monde financier.

De plus, Phil Cook, directeur marketing de la WNBA, a déclaré : « Notre partenariat avec Coinbase est représentatif de l’accent mis par la WNBA sur l’innovation. Alors que nous continuons à trouver des occasions de rencontrer nos fans.

Signature d’un accord de sponsoring avec la NBA

Après tout, l’accord avec Coinbase intervient un jour après que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a confirmé que la ligue prévoyait 10 milliards de dollars de revenus pour la saison 2021-2022.

L’accord comprend notamment la National Basketball Association (NBA), la Women’s Basketball League (WNBA), sa Minor League (G League), l’Electronic Sports League (2K League) et sa ligue nationale masculine (USA Basketball). L’alliance consiste à générer du contenu, avec des innovations et des expériences uniques dans le domaine des crypto-monnaies.

En outre, l’accord inclura que le logo et la marque Coinbase apparaîtront lors des matchs télévisés des ligues susmentionnées.

D’ailleurs, Kate Rouch, soulignée dans le communiqué:

En tant que plate-forme de crypto-monnaie de confiance utilisée par des millions de personnes, Coinbase s’intègre naturellement en tant que premier partenaire de la NBA. La liberté de participer et de bénéficier des choses en lesquelles vous croyez est au cœur de la mission de Coinbase. Personne n’y croit plus que les fans de la NBA et de la WNBA. »

Autres accords signés

En fait, Coinbase rejoint la liste des plateformes de l’écosystème en tant que FTX. Ils ont également signé des accords similaires avec des équipes sportives.

Si quoi que ce soit, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried : Il a dit : « Heh heh. Bien pour eux! «

Enfin, cette saison sera-t-elle passionnante, avec l’union de la NBA et de Coinbase ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je termine par cette phrase d’Oscar Fleming : « Si vous aimez la vie, ne perdez pas votre temps. Si vous aimez le temps, ne perdez pas votre vie.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport