Coinbase devient sponsor officiel

Les crypto-monnaies sont de plus en plus intégrées dans les activités sportives. Coinbase, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, a annoncé qu’il deviendrait la plate-forme de cryptage officielle de la NBA, de la WNBA, de la NBA2KLeague et de USA Basketball.

La NBA obtient le premier parrainage cryptographique

Cet accord de parrainage est unique en ce qu’il marque le premier partenariat de ces quatre ligues avec une plateforme de crypto-monnaie.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans l’annonce, Coinbase a déclaré que ce nouvel accord « sera composé d’un contenu unique, d’innovations, d’activations et d’expériences de Coinbase pour informer les fans des progrès croissants de l’économie de la cryptographie ».

La NBA League est la National Basketball Association aux États-Unis, tandis que la NBA 2K League est formée par le partenariat entre la NBA et l’éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive.

WNBA est la National Women’s Basketball Association, l’une des ligues de basket-ball les plus populaires aux États-Unis, tandis que USA Basketball est un organisme à but non lucratif qui régit les matchs de basket-ball masculin et féminin aux États-Unis. L’association comprend la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) et d’autres équipes nationales masculines et féminines de basket-ball.

Kerry Tatlock, vice-président principal du marketing mondial des médias et des partenariats, a commenté ce partenariat en déclarant :

Nous sommes impatients de collaborer avec Coinbase pour offrir aux fans de nouvelles façons d’interagir avec la ligue et entre eux, tout en améliorant l’expérience des fans qui sont déjà des utilisateurs de Coinbase.

Avec ce partenariat, la marque Coinbase sera présente lors de matchs télévisés. En outre, la société sera également le partenaire présentateur de la WBNA Commissioner’s Cup et sera présente lors des tournées d’exposition des équipes nationales masculine et féminine de USA Basketball.

Parrainages d’entreprises sportives et cryptographiques

Coinbase n’est pas la seule bourse américaine qui cherche à échanger en utilisant des avenues sportives. FTX, une autre bourse de premier plan, a acheté les droits de dénomination du California Memorial ; Stadium, qui sera désormais connu sous le nom de FTX Field au California Memorial Stadium. L’accord de 17,5 millions de dollars a également permis à FTX de faire la publicité de ses produits pendant les jeux.

L’une des relations les plus notables entre le sport et le secteur de la crypto-monnaie est la plate-forme Socios, qui gagne rapidement en popularité. La plate-forme permet aux clubs sportifs de créer des jetons de fans, de stimuler l’engagement des fans et d’augmenter les revenus d’un club.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent