Coinbase devrait figurer sur le NASDAQ demain; première plateforme de trading Bitcoin à entrer sur les marchés boursiers

La ruée vers l’or de la crypto-monnaie est prête à entrer à Wall Street dès demain, avec Coinbase prévu pour ses débuts en bourse. Même avec sa cotation, Coinbase, l’une des plateformes de trading de crypto-monnaie les plus populaires au monde, se démarque du modèle conventionnel et opte pour une cotation directe au lieu de la traditionnelle offre publique initiale (IPO). Les actions de la société seront cotées sur les bourses le 14 avril, sous le symbole «COIN». Avec cette Coinbase deviendra la première entreprise de ce type à être cotée sur les bourses. L’introduction en bourse de Coinbase fait suite à une forte demande de crypto-monnaies observée en 2020 et même jusqu’à présent cette année.

Qu’est-ce que Coinbase?

Lancé en 2012, Coinbase est le moyen par lequel la plupart des investisseurs en crypto-monnaie, particuliers ou institutionnels, mettent la main sur des actifs tels que Bitcoin, Dogecoin ou Ethereum, s’ils ne les exploitent pas. Coinbase, fondé par l’ancien ingénieur Airbnb Brian Armstrong et un ancien trader de Goldman Sachs Fred Ehrsam, fournit à ses clients une plateforme de trading où ils peuvent acheter ou vendre différents types de crypto-monnaies. Coinbase compte actuellement 43 millions d’utilisateurs et 7000 institutions utilisent sa plate-forme pour le trading, selon le dépôt de la société auprès de la SEC.

Comment génère-t-il des revenus?

L’entreprise génère des revenus en facturant des frais sur toutes les transactions effectuées à l’aide de sa plateforme. Ces frais varient généralement d’une région à l’autre et d’une devise à l’autre. Coinbase est disponible pour une utilisation dans plus de 100 pays, dont les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Inde, l’Italie, la France, le Luxembourg et d’autres. Alors que les utilisateurs de certains pays peuvent bénéficier de tous les services proposés, ailleurs, seul un nombre limité de fonctionnalités est disponible à partir de maintenant.

Cependant, les revenus de Coinbase ne sont pas seulement limités aux frais facturés, mais également à divers produits proposés par la société. Le produit le plus discuté proposé par la société est la Coinbase Card, alimentée par Visa. Grâce à cela, les clients de Coinbase peuvent dépenser leur solde de crypto-monnaie dans n’importe quel endroit acceptant les cartes Visa. Parallèlement à cela, Coinbase tire des revenus de sa plate-forme Pro et de ses services logiciels.

Forte hausse des bénéfices, des revenus

Avant ses débuts en bourse, Coinbase a annoncé qu’il publierait un bénéfice au premier trimestre compris entre 730 et 800 millions de dollars. Selon Bloomberg, cela représentera plus du double de ce que la société a gagné en 2020. Le chiffre d’affaires de Coinbase pour l’exercice précédent s’élevait à 1,3 milliard de dollars et devrait surperformer ce chiffre au cours des trois premiers mois de cette année.

Valeur de 100 milliards de dollars?

Avec de telles données financières et une forte croissance avec 13000 nouveaux clients ajoutés en une journée, la valorisation de Coinbase devrait monter en flèche. Bloomberg a déclaré que, soutenu par la frénésie de la crypto, Coinbase pourrait être évalué à 100 milliards de dollars. Avant sa cotation, Coinbase était évalué à 90 milliards de dollars sur le marché privé du NASDAQ.

Mais, Coinbase comporte des risques. The Motley Fool, une société privée de conseil financier et d’investissement basée à Alexandria, en Virginie, a récemment écrit que Coinbase dépendait fortement du trading pour piloter les plates-formes. Ils ont souligné que 86% des revenus de Coinbase provenaient de frais de transaction. C’était dans une année où les crypto-monnaies ont suscité un intérêt massif, qui pourrait baisser dans les années à venir.

