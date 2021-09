Coinbase dit qu’il ne lancera pas le programme USDC APY

L’échange de crypto-monnaie a révélé qu’il avait abandonné le produit de prêt en invoquant des problèmes de réglementation

L’échange cryptographique coté en bourse Coinbase a apparemment cédé à la pression suite à l’annonce qu’il ne lancerait pas son produit de prêt à haut rendement. L’équipe Coinbase n’a pas partagé la nouvelle sur Twitter ni abordé le sujet dans un article de blog dédié. Au lieu de cela, l’échange a discrètement confirmé que le produit n’arriverait pas sur le marché comme prévu dans une mise à jour du 17 septembre par rapport à la publication initiale de juin.

Coinbase n’a pas précisé la raison exacte de l’abandon du programme, mais le billet de blog mis à jour faisait allusion à des difficultés réglementaires dans le chemin de l’échange et du secteur des crypto-monnaies en général. Il se pourrait que l’échange ait cédé aux menaces de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et ait décidé d’abandonner le produit. Le principal régulateur a précédemment envoyé un avis de Wells à la bourse, l’avertissant qu’il intenterait une action en justice si la bourse procédait à l’introduction du programme de prêt crypto sur le marché.

Le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, n’a pas pris cet avis à la légère et s’est tourné vers les médias sociaux pour fustiger la commission, en particulier sa mauvaise gestion de l’affaire. Beaucoup ont pris le parti de l’échange, appelant la commission pour ses singeries. La majorité des utilisateurs ne l’ont pas vu venir, d’autant plus que la société a divulgué discrètement l’annulation.

Dans une débâcle sociale, Armstrong a révélé que l’échange était resté conforme à la réglementation, et ce fut une surprise de recevoir l’avertissement. La pomme de discorde était le statut du produit que le régulateur considère comme une sécurité. Cependant, le directeur juridique de la société, Paul Grewal, a révélé que la commission n’avait fourni aucune clarification sur la manière dont elle était parvenue à la décision. Le chien de garde a seulement averti qu’il intenterait une action en justice si l’échange procédait au déploiement du produit.

Le programme de prêt crypto aurait offert un pourcentage de rendement annuel relativement élevé sur certains jetons, y compris un rendement annuel de 4% sur les dépôts de l’USDC stablecoin. Coinbase rapporte que « des centaines de milliers de clients de tout le pays » étaient déjà sur la liste d’attente du programme au moment de la bagarre. La bourse a depuis interrompu la liste d’attente, mais s’est engagée à continuer à travailler sur de meilleures offres pour ses clients.

De nombreuses plates-formes ont manifesté leur intérêt pour la mise sur le marché de produits de rendement cryptographiques au cours des derniers mois. La plate-forme de crypto-monnaie Gemini, le prêteur non bancaire sécurisé BlockFi et la plate-forme de prêt crypto Celsius sont quelques-uns des noms qui ont ou travaillent sur des offres de prêt. Ce dernier est le dernier à être restreint par les autorités des États du Texas et du New Jersey.

