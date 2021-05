Coinbase

Coinbase doit «ajouter plus de crypto» et nous accélérons le processus, déclare le directeur financier

Coinbase bat les estimations de Wall Street, mais le prix de l’action de COIN reste modéré, suivant le marché de la cryptographie dans son ensemble. Soulignant que la concurrence croissante est un facteur de risque, l’échange se concentre sur le marketing et l’amélioration de la vitesse d’ajout d’actifs.

Les actions de l’échange de crypto-monnaie Coinbase (COIN) ont réussi à enregistrer une légère hausse, car elles ont déclaré un revenu net supérieur aux estimations de Wall Street. Cependant, les actions se négocient toujours à 265,10 $, toujours en baisse de plus de 38% par rapport au jour d’ouverture ATH de 429,54 $. Nic Carter, associé fondateur de Castle Island Ventures dans une interview avec Bloomberg, a déclaré:

«Coinbase est une entreprise très simple. Leurs revenus sont en grande partie fonction des volumes de commerce de détail, et ceux-ci ont été solides », et sans grand changement là-bas,« à peu près exactement comme prévu ». «Bien sûr, la performance des prix a été quelque peu décevante, et ses pistes sont en quelque sorte les marchés plus larges de la cryptographie mais pas beaucoup de surprises là-bas.

Coinbase a annoncé un chiffre d’affaires total de 1,8 milliard de dollars, conformément à ses prévisions d’avril avec un bénéfice net de 771 millions de dollars.

«Le vent est dans nos voiles en ce moment»

Dans sa lettre aux actionnaires, Coinbase a de nouveau souligné que son activité «est intrinsèquement imprévisible», ajoutant que «le vent est dans nos voiles en ce moment, et ça fait du bien.»

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée d’un maigre 125 milliards de dollars en mars 2020 à 2,4 billions de dollars maintenant, les cryptos atteignant de nouveaux sommets tous les deux jours. La directrice financière Alesia Haas a déclaré:

«C’est un investissement à long terme. Nous pensons que nous commençons à peine à exploiter le potentiel de la cryptographie, mais cela pourrait être un voyage cahoteux, et nous pourrions voir des jours qui vont et viennent comme nous l’avons vu dans le passé.

Dans une interview accordée à CNBC, Haas a déclaré que «la première pièce qui intéresse les gens est le bitcoin», mais d’autres actifs cryptographiques voient un volume croissant.

La société a augmenté ses attentes pour l’année complète pour les utilisateurs effectuant des transactions mensuelles, car elles sont passées à 6,1 millions au premier trimestre. Alors que Coinbase s’attend à ce que son volume total de transactions atteigne ou dépasse légèrement les chiffres du premier trimestre, ils «cherchent à exploiter la société à peu près à l’équilibre en termes de rentabilité, lissée au fil du temps, pour le moment.»

Encore une fois, Coinbase a déclaré qu’il a «considérablement» augmenté le marketing cette année, les investissements dans les ventes et le marketing représentant 12% à 15% des revenus.

Coinbase disposait de 2 milliards de dollars en trésorerie et équivalents à la fin du trimestre.

À venir

La plupart des revenus de Coinbase proviennent des utilisateurs de détail, même si les institutions sont celles qui représentent la plupart de ses actifs sous gestion. La société essaie en fait d’amener de l’argent institutionnel pour offrir plus tard plus de services à des clients plus importants, a déclaré Haas.

La bourse explore de nouveaux services et prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités à son application, ce qui facilitera le trading NFT.

En termes de facteurs de risque, Coinbase a souligné la concurrence croissante et la manière dont ils soutiennent certains cryptos avec un volume de transactions important et une croissance de la capitalisation boursière que Coinbase ne prend actuellement pas en charge.

«Nous sommes lents. Nous devons ajouter plus d’actifs. Nous faisons de gros investissements pour améliorer la rapidité de l’ajout de nos actifs, mais il est clair que le marché parle », a déclaré Haas. Pendant ce temps, Nic Carter dit,

«Ce que j’aimerais voir, ce serait s’ils peuvent diversifier un peu leurs revenus et créer plus de lignes de revenus reflétant la façon dont les bourses conventionnelles fonctionnent. Ils ont tendance à avoir de plus grandes entreprises de données. Peu d’échanges cryptographiques monétisent leurs données. Et voir si Coinbase peut peut-être monétiser leur valeur sur un modèle de marge d’intérêt nette, ce qu’ils n’ont peut-être pas fait jusqu’à présent. Ils ont donc encore beaucoup de marge de progression. »

