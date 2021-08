Coinbase Effect lance Axie Infinity (AXS) jusqu’à 30%

Coinbase est la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis en termes de volume de transactions et l’une des plus grandes plateformes de négociation au monde. Il est également bien connu pour le fait qu’il est réglementé et est récemment devenu public. Mais en tant que tel, il est très exigeant lorsqu’il s’agit de répertorier de nouvelles pièces et jetons, et oblige les candidats potentiels à répondre à des exigences très strictes.

Cependant, une fois qu'une pièce est choisie et approuvée, son inscription sur Coinbase entraîne généralement une forte augmentation du prix, connue sous le nom d'effet Coinbase.

L’augmentation des prix est intervenue le 11 août, après que Coinbase a révélé le prochain groupe de pièces choisi pour rejoindre sa plate-forme. En plus d’AXS, la principale bourse américaine a également ajouté la prise en charge de WLUNA, TRU et REQ. Toutes ces pièces sont disponibles en dépôt à partir du 11 août.

Les pièces commenceront à être négociées aujourd’hui

La société a également déclaré que la prise en charge des pièces sera généralement disponible dans toutes les juridictions soutenues par Coinbase, à quelques exceptions près. Cependant, la négociation de ces pièces devrait commencer aujourd’hui, le 12 août, à 9 heures du matin. Cependant, il y a une condition qui doit être remplie en premier : toutes les exigences de liquidité doivent être remplies en premier. Les carnets d’ordres seront publiés en trois phases : poste uniquement, limite uniquement et enfin commerce complet.

De plus, chacune de ces cryptes sera associée à l’USD et à l’EUR, ainsi qu’à BTC et USDT.

Suite à l’annonce, le prix de l’AXS a bondi de 30%, passant de 59$ à 77$. L’augmentation a également aidé le projet avec sa capitalisation boursière, qui a suffisamment augmenté pour s’assurer une place parmi les 30 plus grandes crypto-monnaies. Quant aux autres pièces répertoriées, REQ a augmenté de plus de 100%, TRU d’environ 60%, mais le prix de WLUNA n’a augmenté que de 10%.

