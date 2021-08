Coinbase embauche son tout premier directeur du marketing alors que l’industrie de la crypto entre dans une « phase critique » Crypto new media

L’ancienne responsable marketing de Facebook, Kate Rouch, a rejoint la centrale de cryptographie Coinbase.

Selon la présidente et chef de l’exploitation de Coinbase, Emilie Choi, l’expansion exponentielle dans la sphère de la blockchain a incité la décision d’embaucher le tout premier chef du marketing de l’entreprise.

«Notre industrie est à un moment critique : la communauté crypto se développe à un rythme rapide et les entreprises crypto sont plus visibles que jamais pour les consommateurs.

Rien qu’à Coinbase, nous avons maintenant plus de 68 millions de clients dans le monde, avec de plus en plus de personnes qui découvrent directement comment la crypto améliore le système financier traditionnel.

Rouch a rejoint Facebook en 2010 en travaillant pour leur équipe de publicité des politiques publiques, selon son profil LinkedIn. Elle a occupé plusieurs postes pour le géant des médias sociaux. Elle a été vice-présidente de l’équipe de marketing des applications Facebook et Messenger, de la marque de l’entreprise Facebook et de l’équipe de marketing de la marque et des produits.

Ses équipes ont remporté de nombreux prix publicitaires mondiaux tandis que le nombre mensuel d’utilisateurs de Facebook est passé de 500 millions à près de trois milliards au cours de son mandat.

Rouch ajoute,

«Je suis tellement inspiré par ce que j’ai appris sur la cryptographie et le vaste écosystème qu’elle contribue à inaugurer. À la base, Coinbase vise à créer plus de liberté économique pour les gens.

C’est une mission qui me passionne. J’ai hâte de commencer à aider à faire découvrir à des millions de personnes supplémentaires les avantages de la crypto.

