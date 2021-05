Coinbase embauche un ancien cadre de Goldman pour diriger les affaires réglementaires

Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN), opérateur d’un échange de crypto-monnaie, a annoncé aujourd’hui dans un article de blog que Faryar Shirzad rejoindra la société en tant que directeur de la politique.

Dans son rôle le plus récent, Shirzad a été co-directeur mondial du Bureau des affaires gouvernementales chez Goldman Sachs. Il était également le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

S’étendant sur le rôle de Shirzad chez Coinbase, l’article de la société se lit comme suit:

«En tant que directeur des politiques, Faryar collaborera avec les législateurs, les régulateurs et d’autres experts politiques pour exploiter tout le potentiel des crypto-monnaies afin de conduire un système financier plus équitable parallèlement à la création d’emplois, à la croissance du PIB et à l’innovation.

Coinbase est devenu public le mois dernier via une cotation directe avec une valorisation de près de 90 milliards de dollars au moment de ses débuts publics. Les actions ont plongé de 40% depuis lors, en ligne avec la tendance à la baisse des prix du Bitcoin et la société se négocie à une valorisation actuelle d’environ 47 milliards de dollars.

Les crypto-monnaies sont soumises à un contrôle réglementaire accru dans le monde entier.

Les prix du Bitcoin sont en baisse de 40% par rapport au sommet de l’année sous la pression des régulateurs chinois. La Chine a récemment révélé son intention de recycler le trading et l’exploitation minière de crypto-monnaie en Chine, entraînant une volatilité accrue des actifs cryptographiques.

Et plus tôt ce mois-ci, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que les crypto-monnaies présentaient des risques pour la stabilité financière, indiquant que de plus en plus de réglementation de la monnaie électronique pouvait être justifiée.