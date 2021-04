Coinbase

Coinbase enregistre des téléchargements records suite à sa mise en vente directe sur le Nasdaq

Les applications cryptographiques sont en concurrence avec des sociétés de fintech comme PayPal, avec Binance juste derrière, suivi de Coinbase, dont l’application principale a enregistré 2,3 millions de téléchargements.

Les quatre principales applications du plus grand échange de crypto-monnaie américain Coinbase ont été téléchargées environ 2,7 millions de fois au cours de sa première semaine en tant que société publique.

Lancée en juin 2014, la principale application Coinbase, Buy & Sell Bitcoin a enregistré 2,3 millions de téléchargements. Toutes les applications de Coinbase, à l’exception de Coinbase Card, avaient battu leur record de téléchargements d’une journée et d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), selon Apptopia.

Faisant ses débuts sur le Nasdaq le 14 avril avec une valorisation qui a brièvement dépassé les 100 milliards de dollars, le cours de l’action COIN est actuellement en baisse à 291,60 dollars.

La même semaine que son introduction en bourse, Coinbase a lancé une campagne de marketing d’un cadeau de 1,5 million de dollars en BTC pour intégrer plus d’utilisateurs.

En février 2021, Coinbase.com avait un trafic Web de 95,23 millions, selon SimilarWeb, dont plus de la moitié appartenait aux États-Unis, suivi de plus de 8% du Royaume-Uni et de moins de 5% de l’Espagne, de l’Allemagne et de la France.

L’application principale Coinbase a dépassé son record précédent de décembre 2017 pour les téléchargements d’une seule journée le 17 avril pour atteindre son plus haut niveau quelques jours plus tard avec 368k téléchargements le 19 avril.

En ce qui concerne DAU, l’application a atteint environ 6 millions la semaine dernière le 22 avril, après avoir dépassé le record du 22 février à la mi-avril.

Cependant, l’application n’a pas encore atteint la première place du classement général de l’App Store iOS ou Google Play, comme elle l’a fait en décembre 2017. Au cours de la semaine de référencement direct, elle a gagné la 2ème position et a réussi à y rester pendant un quelques jours avant que son classement ne tombe à la 7e place. Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, sur cette croissance, a commenté,

«Le dernier chapitre de la vague mobile est l’autonomisation économique mondiale via les actifs mobiles. Ces statistiques impliquent 10 millions de nouveaux détenteurs de bitcoins par mois et plus de 250 millions en fin d’année. D’ici cinq ans, le bitcoin devrait atteindre un milliard de personnes. »

L’autre application de Coinbase, Coinbase Wallet, a également enregistré son plus grand nombre de téléchargements en une seule journée et de DAU, représentant respectivement une augmentation de plus de 1000% et 800% d’une année sur l’autre.

Pour la première fois, Coinbase Wallet est également entré dans le top 20 de la liste Top Overall sur iOS.

Son autre application, Coinbase Pro, a connu son plus haut niveau jamais atteint, 378k DAU, le 21 avril et n’a cessé de croître depuis. À peu près au même moment, il a atteint un nouveau record de téléchargements avec 25K.

Les applications cryptographiques sont en fait en concurrence avec des sociétés de technologie financière telles que PayPal, qui permet également à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de conserver des crypto-monnaies. Par rapport aux seulement 9,2 millions de téléchargements de PayPal au cours des 30 derniers jours, Binance en comptait 7,3 millions avec Coinbase, Robinhood, Crypto.com, Trust Wallet et eToro également dans la course avec plus d’un million de téléchargements.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.