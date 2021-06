Coinbase est un excellent stock à avoir pour s’exposer à la crypto-monnaie

Comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) fête ses 10 ans, il y a une tentation d’en finir avec le récit du « Far West ». Cependant, des oscillations sauvages m’empêchent de pousser ce récit. Pourtant, il est bon de savoir qu’il existe des entreprises comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) qui offrent un phare de lumière pour ceux qui recherchent la stabilité.

Source : Primakov / Shutterstock.com

Coinbase exploite une plate-forme d’échange de crypto-monnaie. Bien qu’il s’agisse d’une plate-forme d’échange, il ne dépend d’aucune pièce de monnaie en particulier, car il traite plus de 100 crypto-monnaies sur sa plate-forme.

De plus, un investissement important dans l’innovation en matière de crypto-monnaie contribuera à préserver son avantage de précurseur.

Ainsi, le fait que l’action ait baissé de 22% au cours du mois dernier me crie une opportunité d’achat, surtout si vous êtes l’un de ces investisseurs sur la clôture concernant la meilleure façon d’investir dans la crypto.

Coinbase comprend la nécessité d’évoluer

L’un des problèmes majeurs auxquels les investisseurs cryptographiques sont confrontés est la volatilité inhérente de l’espace. Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que le plus récent krach boursier, avec des pertes de capitalisation boursière pour l’ensemble du secteur des crypto-monnaies avoisinant 1 000 milliards de dollars.

Les raisons ne sont pas importantes. L’essentiel est que si vous avez investi dans Bitcoin ou Ethereum (CCC :ETH-USD), vous êtes assis sur des pertes substantielles. Vous n’avez plus grand-chose à faire, mais attendez que les prix rebondissent et décidez ensuite de vendre ou non votre participation.

Pendant ce temps, les investisseurs en marge se demandent s’il existe un moyen d’investir dans la crypto sans se brûler. Eh bien, Coinbase vous offre une option intéressante à cet égard.

Les bénéfices de COIN ne sont pas corrélés au prix du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. Ils sont plutôt liés au volume de transactions et à d’autres utilisations des crypto-monnaies. Ainsi, qu’il y ait une hausse ou un ralentissement massif, les frais de transaction seront généralement bien orientés pendant ces deux périodes.

Certes, il ne dispose pas de douves importantes à ce stade. Cependant, il investit de manière agressive pour diversifier son offre. Ces offres incluent des cartes de crédit de récompenses en crypto-monnaie grâce à un partenariat avec Visa (NYSE :V), des prêts garantis, un produit de courtage de premier ordre, des services de cybersécurité axés sur la crypto-monnaie, ainsi que des prêts et des comptes de dépôt.

Ça a du sens. L’entreprise opère dans un secteur très concurrentiel, avec des marges très élevées. Au fil du temps, à mesure que la concurrence augmente, ces marges vont s’éroder.

Mais, pour l’instant, Coinbase est dans le siège de la boîte. Le rendement du capital investi est de 48% au cours des 12 derniers mois. De plus, Coinbase devrait générer 8,41 $ de bénéfice par action normalisé cette année. Et avec près de 2 milliards de dollars en espèces, les fonds ne manquent pas pour développer ses activités auxiliaires.

La blockchain est partout

Les crypto-monnaies telles que Bitcoin sont une réserve de valeur et un moyen d’échange. En substance, le bitcoin et les autres altcoins aspirent à être une alternative aux monnaies nationales. En conséquence, l’impact majeur de la blockchain est sur le secteur des services financiers.

Cependant, la blockchain est allée bien au-delà de ses débuts dans la banque et la crypto-monnaie et a désormais un impact sur plusieurs industries. En fin de compte, les possibilités sont infinies pour un registre transparent et vérifiable des données de transaction.

Coinbase a beaucoup à gagner de cette dynamique positive. Il a accumulé des participations importantes dans diverses startups de crypto-monnaie et de blockchain produisant des produits et services innovants utilisant la technologie, et 56 millions d’utilisateurs vérifiés utilisent désormais sa plate-forme.

Oui, il y a un risque que les revenus finissent par baisser et que la concurrence s’intensifie dans les échanges. Mais en même temps, Coinbase travaille à diversifier ses sources de revenus, ce qui contribuera à préserver la marge d’EBITDA.

Coinbase est un incontournable pour votre portefeuille

L’investissement dans la crypto n’est pas pour les timides. Vous pouvez gagner beaucoup d’argent lorsque les choses vont bien. Mais si vous ne chronométrez pas bien votre sortie, alors les choses peuvent mal tourner assez rapidement.

Naturellement, les investisseurs sont toujours sceptiques quant au stationnement de leur capital dans l’espace. Cependant, ils ont une alternative : les actions crypto qui vous donnent une certaine exposition au monde de la crypto sans détenir la crypto-monnaie elle-même. Coinbase est une plate-forme à multiples facettes différente des courtiers ou des bourses traditionnels. Il propose des produits pour les investisseurs de crypto-monnaie de détail et institutionnels et une API pour les développeurs et les commerçants pour créer des applications et accepter des paiements en devises numériques.

Nous avons déjà exploré certains des inconvénients. Les bénéfices peuvent être mis sous pression alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la blockchain et que la concurrence dans l’espace d’échange explose. Cependant, la société diversifie ses opérations pour s’assurer qu’elle ne repose pas sur une seule source de revenus, ce qui en fait un investissement moins spéculatif que le bitcoin.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.