Coinbase et Binance News aident à augmenter de 450% l’Altcoin peu connu ⋆ Crypto new media

Une liste sur Coinbase Pro et une nouvelle fonctionnalité ajoutée à Binance ont aidé le prix d’une crypto-monnaie peu connue, IoTeX (IOTX) à augmenter de plus de 450% en une semaine, passant de 0,02 $ à plus de 0,11 $ au moment de la publication.

Comme Benzinga l’a signalé pour la première fois, le prix de l’IoTex a commencé à augmenter après avoir été coté sur la plate-forme de négociation professionnelle de l’échange de crypto-monnaie coté au Nasdaq Coinbase. Dans un tweet, Coinbase Pro a révélé avoir ajouté de nombreuses paires de trading IOTX, y compris contre des devises fiduciaires.

Les transferts pour IOTX, ORN, QUICK, TRIBE & UST sont désormais disponibles dans les régions où le trading est pris en charge. Les commerçants ne peuvent pas passer d’ordres et aucun ordre ne sera exécuté. La négociation commencera à ou après 9h00 PT le mercredi 11 août, si les conditions de liquidité sont remplies. https://t.co/7LzN2YGjNk – Coinbase Pro (@CoinbasePro) 10 août 2021

Après avoir été cotées sur Coinbase, plusieurs crypto-monnaies sont connues pour bénéficier de ce qui a depuis été surnommé «l’effet Coinbase», qui voit le prix des actifs cotés augmenter par rapport à l’augmentation de liquidité que l’échange leur donne.

Alors que plusieurs autres jetons ont également été répertoriés sur Coinbase au cours des dernières semaines, IoTeX se distingue par la montée en flèche de son prix en partie grâce à la cotation. Dans une mise à jour, l’équipe à l’origine du projet a révélé que le mois dernier, le nombre de nouveaux portefeuilles sur le réseau avait augmenté de plus de 600%.

Un autre tweet d’IoTeX a également soutenu sa hausse des prix, révélant que Binance lançait des contrats perpétuels IOTX avec un effet de levier jusqu’à 25x. Dans le tweet, l’équipe a spécifiquement mentionné qu’elle était ” ravie de s’associer à Binance et de présenter IOTX à la communauté mondiale du trading de produits dérivés “.

Il convient de noter que l’IoTeX vise à créer un écosystème ouvert où les personnes et les machines connectées à Internet peuvent interagir librement avec des incitations économiques correctement alignées. Le projet s’appuie sur la technologie blockchain pour sécuriser ce que l’on appelle l’Internet des objets (IoT).

Le projet a construit une blockchain compatible avec Ethereum Virtual Machine à partir de zéro en utilisant un mécanisme de consensus innovant appelé Roll-DPoS. Le réseau fonctionne avec plus de 100 validateurs à travers le monde et a traité plus de 10 millions de transactions.

