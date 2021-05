Coinbase

Coinbase et Robinhood continuent d’être les applications gratuites les plus populaires aux États-Unis

Plusieurs applications liées à la cryptographie Cash App, Trust Wallet, Crypto.com, Venmo, Voyager, PayPal et Dogecoin wallet figurent parmi les 100 meilleures sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Les applications financières continuent d’être les applications gratuites les plus populaires aux États-Unis.

Cela a du sens étant donné tout l’argent que la banque centrale injecte sur le marché, ce qui a fait monter en flèche les prix des actifs et fait de tout le monde un commerçant et un investisseur.

Selon Similar Web, Robinhood occupe la première place avec Coinbase au 4e rang aux États-Unis sur l’App Store d’Apple. Sur Google Play, Robinhood est le seul dans le top 50 et de la catégorie finance, cela aussi à la 42e place.

Robinhood et Coinbase ont remporté les premières places depuis le mois dernier. Alors que le commerce de détail a augmenté pendant la pandémie de coronavirus alors que les gens étaient forcés de rester chez eux et en lock-out, le «stock de mèmes» qui a commencé autour de GameStop a en outre aidé Robinhood à occuper la première place.

De plus, Robinhood permet également le trading d’actifs cryptographiques sélectifs avec Dogecoin (DOGE), un actif populaire sur la plateforme. Plateforme de trading de crypto-monnaie, la popularité de Coinbase a été alimentée par ses débuts sur le Nasdaq à la mi-avril.

Selon SensorTower, Coinbase est la deuxième application gratuite la plus populaire de l’App Store aux États-Unis après Robinhood.

L’application Cash de Square est la 14e application gratuite la plus populaire. Cette semaine, la société a annoncé un trimestre record grâce à Bitcoin, qui s’est élevé à 3,51 milliards de dollars de revenus, en hausse de 11 fois par rapport à l’année précédente et de 75 millions de dollars de bénéfices bruts.

Le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui est également le PDG de Square, a déclaré lors de l’appel sur les résultats de la société que leur objectif à long terme était de «permettre au bitcoin d’être une monnaie native» d’Internet.

Un autre portefeuille de confiance basé sur la cryptographie fait partie du top 100, à la 60e place, et Voyager à la 79e. PayPal appartenant à Venmo, qui a annoncé le mois dernier qu’il permettait désormais à ses utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre des cryptos dans son application, a un rang 30.

Sur Google Play également, selon SensorTower, Robinhood est le 2e plus populaire, suivi de Coinbase au 3e. Ici, Crypto.com s’est joint à la 11e place et à la 12e place se trouve Cash App.

PayPal, qui permet également d’acheter, de vendre et de conserver des crypto-monnaies, a également pris la 24e place avec Venmo à 33 ans et le portefeuille Dogecoin à la 92e.

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.