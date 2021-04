Coinbase et Square mènent un nouvel effort de lobbying crypto

Les principaux acteurs de la scène de la crypto-monnaie, comme Coinbase et Square, ont formé une alliance pour mieux interagir avec les décideurs et les régulateurs au sujet de la réglementation de la crypto. Ils sont rejoints par d’autres acteurs majeurs de la scène de la crypto-monnaie, tels que Fidelity Digital Assets et la société d’investissement axée sur la cryptographie Paradigm.

Surnommée le Crypto Council for Innovation, la CCI vise à faciliter un dialogue constructif avec les gouvernements et les agences de régulation sur les avantages des crypto-monnaies, selon les détails publiés sur le site Internet du groupe.

Un extrait du site Web de la CCI se lit comme suit:

«CCI soutient les gouvernements et les institutions du monde entier dans leurs efforts pour façonner et encourager une réglementation responsable de la cryptographie de manière à libérer le potentiel et à améliorer la vie.»

Selon la CCI, une communication efficace avec les acteurs de la réglementation permettra de séparer le «fait de la perception» en ce qui concerne les crypto-monnaies.

En effet, la rhétorique anti-crypto adoptée par les régulateurs du monde entier fait souvent écho aux fausses déclarations sur l’industrie de la cryptographie. En février, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a déclaré que les cryptos étaient de plus en plus utilisés pour des activités criminelles.

Yellen n’est pas seul dans de telles affirmations malgré les recherches existantes montrant que la part criminelle du commerce mondial des crypto-monnaies est inférieure à 1%.

La CCI est le dernier effort de lobbying axé sur la cryptographie à émerger avec des groupes tels que la Blockchain Association et Coin Center qui travaillent également à une réglementation sensible de la crypto-monnaie.

Comme précédemment rapporté par Cointelegraph, Ripple a dépensé le plus d’argent dans les efforts de lobbying aux États-Unis en 2020. La société mène actuellement une action en justice pour violation des valeurs mobilières intentée contre l’entreprise par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les groupes de lobbying crypto ont enregistré quelques succès dans la lutte contre les lois sévères sur la crypto-monnaie. En Inde, une coalition de partisans de l’industrie sous l’égide de l’Association Internet et Mobile de l’Inde, ou IAMAI, a mené l’accusation contre l’interdiction de la banque centrale de 2018 conduisant à un renversement du diktat par la Cour suprême en mars 2020.

Les membres de l’IAMAI tentent actuellement de convaincre les représentants du gouvernement d’adopter une approche plus nuancée de la réglementation de la cryptographie en Inde.