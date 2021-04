Coinbase: Étant donné que les investisseurs sont préoccupés par le recours aux frais de transaction, voici ce que le PDG Armstrong a à dire à ce sujet

Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, est sur le point de faire ses débuts publics plus tard dans la journée à la bourse du Nasdaq.

Mise en scène pour les débuts d’aujourd’hui

Hier, le Nasdaq a fixé un prix de référence de 250 dollars par action pour fournir à l’activité de crypto-monnaie une valorisation de 65,3 milliards de dollars. C’est inférieur aux 350 dollars par action que les actions de la société se négociaient sur le marché privé le mois dernier, selon Bloomberg.

Certains analystes du marché estiment que le prix fixé est trop bas pour une entreprise qui deviendra la première grande société de crypto-monnaie basée aux États-Unis à entrer en bourse via une cotation directe.

#Coinbase obtient un prix de référence de 250 $ du Nasdaq avant la cotation directe de Wed, ce qui valoriserait environ 65 milliards de dollars sur une base diluée. Le prix de référence semble ridiculement bas car les actions Coinbase ont changé de mains à 350 $ / action début mars. Donc, les chances sont élevées Coinbase double le jour de l’ouverture pic.twitter.com/uTFlU0omwK – Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 avril 2021

Jim Cramer, analyste renommé de CNBC, a déjà averti les investisseurs particuliers de ne pas s’attendre à acheter des actions Coinbase à 300 $ l’action.

Bien que le prix de référence fixé ne soit qu’indicatif, c’est-à-dire que le cours de l’action de Coinbase peut ouvrir à la hausse ou à la baisse aujourd’hui, le prix peut refléter certaines inquiétudes des investisseurs concernant la forte dépendance de la société vis-à-vis de son activité principale: le courtage en crypto-monnaie.

Lisa Ellis, analyste chez MoffettNathanson, a commencé hier à se couvrir sur Coinbase avec une note «Achat» et un objectif de cours de 600,00 $ par action. Entre autres choses, Ellis a également évoqué la dépendance de la société à une forte volatilité sur le marché de la crypto-monnaie.

“Nous pensons qu’il est impératif que Coinbase réussisse à diversifier son activité dans des services d’infrastructure cryptographique plus larges, et nous suivons de près ses progrès (par exemple, la récente acquisition de Bison Trails, une société de blockchain PaaS) pour ce faire.” . dans une note.

Armstrong: Vous ne voyez toujours pas de compression des marges

Une forte volatilité et une forte activité de trading ont entraîné une augmentation de près de 850% du chiffre d’affaires de Coinbase au premier trimestre. La société a déclaré avoir réalisé un bénéfice compris entre 730 et 800 millions de dollars, contre 32 millions de dollars il y a un an.

En réponse à une question d’Andrew Ross Sorkin de CNBC sur le recours aux frais pour les transactions cryptographiques, dit Armstrong.

«Nous n’avons pas encore vu de compression de marge, et je ne m’attendrais vraiment pas à la voir à court ou moyen terme», en raison de l’évolution rapide de l’environnement cryptographique. Il n’y a donc toujours pas de “risque réel de marchandisation”, a-t-il ajouté. «À long terme, oui, je pense qu’il pourrait y avoir une compression des taux comme n’importe quelle autre classe d’actifs.

Armstrong ajoute que Coinbase a déjà commencé à investir dans différentes sources de revenus tout en essayant de réduire sa dépendance aux frais de transaction.

Ces investissements fourniront des flux de revenus plus stables et prévisibles, tandis que dans 5 à 10 ans, ces investissements pourraient générer 50% ou plus du revenu total.