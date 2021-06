Coinbase étend son prêt contre le service Bitcoin à plus d’États, le cours de l’action COIN enregistre une légère hausse

Coinbase

Coinbase étend son prêt contre le service Bitcoin à plus d’États, le prix de l’action COIN enregistre une légère hausse

Pendant ce temps, un rapport de la banque d’investissement appelle à une « dégradation significative des prix » en raison de l’absence de barrière structurelle à l’entrée et malgré le fait que Coinbase « travaille de manière hyperagressive pour étendre et diversifier ses sources de revenus ».

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, a augmenté le nombre d’États où les clients américains peuvent emprunter de l’argent contre leur Bitcoin.

Désormais, davantage de détenteurs de Bitcoin peuvent utiliser leur crypto-monnaie comme garantie et emprunter jusqu’à 40% contre eux sans avoir à vendre leur BTC et à subir un gain ou une perte imposable. Selon le site Web de Coinbase, on peut emprunter jusqu’à 100 000 $ à l’échange basé à San Francisco avec un TAP de 7,9% sans nécessiter de vérification de crédit.

L’offre de ligne de crédit est actuellement disponible pour les résidents de l’Arizona, de la Californie, de l’Idaho, de l’Ohio et du Tennessee.

Quant aux prêts à terme, ils sont disponibles pour les résidents de l’Alaska, de l’Arkansas, du Connecticut, de la Floride, de l’Illinois, de la Caroline du Nord, du Nebraska, du New Hampshire, du New Jersey, de New York, de l’Oregon, du Texas, de l’Utah, de la Virginie et du Wyoming. Ici, vous pouvez emprunter jusqu’à 100 000 $ avec un TAP de 8%.

Pendant ce temps, le prix des actions COIN connaît une légère hausse en ligne avec les gains enregistrés par Bitcoin, qui est tombé à 31 000 $ mardi et est aujourd’hui de retour au-dessus de 38 000 $.

Tout en passant au-dessus de 224 $, les cours des actions COIN sont toujours en baisse par rapport à leur niveau d’ouverture de 381 $ le 14 avril et aux sommets d’environ 430 $ par action le même jour.

Cependant, selon l’analyste Patrick O’Shaughnessy, un prix de marché équitable pour COIN serait d’environ 95 $ par action.

Dynamique importante Mais pas de barrière structurelle à l’entrée

Un rapport de Raymond James écrit par O’Shaughnessy, David Farnum et Michael Vinci, qui a été publié mardi, a attribué à Coinbase une note de “sous-performance”.

L’analyste a fait valoir que Coinbase serait confronté aux mêmes difficultés que les sociétés de courtage traditionnelles. Une forte concurrence pour la principale bourse est inévitable, entraînant une diminution des frais sains de Coinbase facturés aux clients, ce qui maintiendra la valeur de son stock.

“Coinbase bénéficie actuellement d’un élan substantiel”, a écrit l’équipe de Raymond James, ajoutant, “la grande majorité de ses revenus proviennent actuellement de commissions de négociation et l’histoire a montré à maintes reprises que le courtage et les bourses voient les bénéfices excédentaires se faire concurrence à moins qu’il n’y ait un barrière structurelle à l’entrée.

Pas plus tard que la semaine dernière, Robinhood a vanté ses frais de transaction faibles à nuls comme un argument de vente dans la croissance de ses opérations de trading crypto. Chaque jour qui passe, de nouveaux entrants continuent de rejoindre l’espace crypto, sans parler du secteur en croissance rapide de la finance décentralisée (DeFi) qui est également une grande menace.

En l’absence d’obstacle structurel à l’entrée ici, O’Shaughnessy s’attend à une “dégradation significative des prix au fil du temps, avec une croissance des revenus non liés aux transactions ayant du mal à compenser cela”, malgré l’échange “travaillant de manière hyperagressive pour étendre et diversifier ses sources de revenus. “

Coinbase compte environ 56 millions d’utilisateurs vérifiés, et en avril, la société a signalé que 9,5 millions de clients négocient des cryptos, contre 1,7 million au quatrième trimestre 2020.

