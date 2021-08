Coinbase Executive claque la disposition crypto dans le projet de loi sur l’infrastructure et donne une liste de suggestions aux législateurs Crypto new media

Le vice-président mondial de la fiscalité de Coinbase, Lawrence Zlatkin, partage sa critique sur une réponse éditoriale de Bloomberg qui traite des dispositions cryptographiques définies dans le projet de loi américain sur les infrastructures en cours.

L’éditorial de Bloomberg a estimé que les dispositions cryptographiques du projet de loi d’origine contribueraient à renforcer les recettes fiscales du gouvernement provenant des entités cryptographiques payant ce qu’elles doivent.

Dans sa réponse, Zlatkin partage qu’il n’est pas d’accord avec l’urgence de la rédaction du projet de loi et sa disposition inattendue sur la taxe cryptographique. Il pense que la proposition soudaine est injuste pour un grand nombre de citoyens américains qui possèdent des crypto-monnaies.

«Aujourd’hui, environ 60 millions d’Américains possèdent des crypto-monnaies, soit environ un cinquième de l’ensemble de la population américaine. Ces Américains, et l’ensemble de l’écosystème crypto, méritent plus de dialogue que les dispositions de minuit insérées à la dernière minute. »

Le projet de loi sur l’infrastructure d’origine impose des exigences strictes aux bourses de cryptographie et à d’autres entités pour qu’elles divulguent les transactions à l’Internal Revenue Service (IRS) à des fins de déclaration fiscale, qui sont structurées de la même manière que les directives imposées aux courtiers financiers traditionnels.

Zlatkin soutient que le fait d’imposer ces exigences aux participants crypto étouffera l’innovation dans le secteur émergent.

« La politique fiscale doit être réfléchie et délibérée. Une portée excessive est une erreur réglementaire… Cela nuira à l’innovation et étouffera le potentiel d’une technologie extrêmement importante à ses premiers stades de développement.

Les défenseurs de la crypto au Congrès pensent que le terme « courtier » dans le projet de loi original jette un large filet sur les participants au paysage de la cryptographie, présentant des exigences déraisonnables pour les validateurs, les mineurs et les développeurs de portefeuilles numériques.

Zlatkin est d’accord et suggère en outre que les législateurs pourraient clairement redéfinir le terme “courtier” pour inclure des entités plus pratiques qui agissent comme intermédiaires pour la compensation entre les clients, comme Coinbase.

« Si le Congrès décide qu’il doit créer une nouvelle définition de « courtier » dans le projet de loi sur l’infrastructure pour les « actifs numériques », alors il devrait définir les courtiers comme des personnes qui agissent en tant qu’intermédiaires pour la rémunération, avec les clients comme contreparties. Il s’agit d’une définition traditionnelle du courtier et couvrirait des entités comme Coinbase. »

En plus de redéfinir le terme « courtier », Zlatkin pense également que le Congrès devrait proposer des règlements pour définir les paramètres de la déclaration des informations fiscales cryptographiques et tenir des audiences au Congrès sur la surveillance de la taxe cryptographique.

Il souligne que le Congrès ne devrait pas rédiger de législation sur des problèmes qui n’existent pas réellement.

« Si nous concentrons nos lois sur des problèmes qui n’existent pas réellement, nous éroderons le leadership de l’Amérique en matière de cryptographie. Pourquoi refroidir l’industrie à ses débuts et l’envoyer (et les taxes qui y sont associées) à l’étranger ? »

