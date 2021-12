Coinbase exhorte la SEC à approuver la conversion de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF

Coinbase a envoyé une lettre à la SEC affirmant que traiter les ETP Bitcoin au comptant différemment des ETP basés sur des contrats à terme peut « saper la confiance » dans l’agence.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a envoyé une lettre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour approuver la conversion du Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale en un fonds négocié en bourse (ETF).

Dans sa lettre, Coinbase a déclaré que le GBTC est déjà un moyen éprouvé pour les investisseurs de détail de s’exposer au Bitcoin à des prix reflétant étroitement le prix au comptant du BTC sans détenir eux-mêmes l’actif cryptographique.

Les actions de GBTC sont détenues dans plus de 600 000 comptes de courtage de détail et institutionnels dans les 50 États, a-t-il noté, ajoutant qu’en 2019, GBTC était le 5e plus grand avoir dans les comptes de retraite du millénaire, devant Microsoft, Disney et Berkshire Hathaway.

Mais dans sa structure actuelle, les actions GBTC ne sont pas éligibles aux rachats, ce qui les amène à se négocier avec des primes ou des décotes. Et ce problème peut être résolu en approuvant la proposition d’Arca, a-t-il déclaré.

Ce qui est juste est juste. @coinbase a envoyé hier une lettre exhortant @SECGov à approuver la demande d’Arca de convertir le BTC Trust de Grayscale en ETF. https://t.co/GoLqBObU8k – Paul Grewal (@iampaulgrewal) 15 décembre 2021

Dans sa déclaration à l’appui de la proposition d’Arca, Coinbase a déclaré que la proposition répondait également aux préoccupations de la SEC en matière de fraude et de manipulation, car elle s’appuie sur le prix sous-jacent de Bitcoin sur les marchés au comptant.

Étant donné qu’un ETP basé sur des contrats à terme et un ETP Bitcoin au comptant dépendent tous deux du prix au comptant de Bitcoin, « nous pensons que les ETP qui investissent dans des contrats à terme Bitcoin présentent un risque de manipulation sensiblement similaire à celui d’un ETP Bitcoin au comptant », a déclaré Coinbase, qui a 73 millions vérifiés. utilisateurs.

En octobre, la SEC a approuvé le premier ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme au motif qu’il offre une plus grande protection aux investisseurs alors qu’elle n’a pas encore approuvé un seul ETF au cours des huit dernières années depuis le dépôt de la première demande.

Selon la proposition d’Arca, bien que Bitcoin lui-même ne soit pas intrinsèquement résistant à la fraude et à la manipulation, l’indice représente un moyen efficace de prévenir de telles pratiques.

Tout comme Grayscale lui-même, Coinbase soutient que les ETP Bitcoin spot ne devraient pas être traités différemment des ETP basés sur des contrats à terme, et un rejet de la proposition d’Arca serait « en conflit direct » avec cela.

« La résistance de la Commission à tirer une telle conclusion concernant un ETP spot ne semble pas justifiée par des considérations d’intérêt public et de politique de protection des investisseurs. »

Et si la SEC applique des normes différentes pour les produits, un tel traitement peut « miner la confiance » dans l’agence en tant qu’administrateur neutre, ce qui peut étouffer davantage l’innovation. Coinbase a dit,

« Les participants au marché ne devraient pas être laissés à deviner quels critères la Commission utilisera lors de l’examen d’un produit spécifique, et les participants au marché ne devraient pas non plus être laissés dans l’ignorance quant aux preuves nécessaires à rassembler et à présenter à la Commission lors de la demande d’approbation pour un nouveau produit. Ce manque de cohérence nous semble injuste et est sans justification politique.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.