Coinbase fait pression pour un seul régulateur de crypto: un dirigeant d’entreprise déclare « Nous avons 53 régulateurs dans un seul pays, les États-Unis »

15 novembre 2021 09:41 UTC

| Mis à jour:

15 novembre 2021 à 09:41 UTC

Par Clark

L’échange de crypto Coinbase a rencontré divers régulateurs pour les convaincre que les États-Unis ne devraient avoir qu’un seul régulateur fédéral supervisant le secteur de la crypto. Actuellement, il existe divers régulateurs aux États-Unis, a expliqué le dirigeant d’entreprise Brian Armstrong, notant que Coinbase a « 53 régulateurs dans exactement un pays, les États-Unis ».

Coinbase souhaite un seul régulateur aux États-Unis

« Nous avons rencontré une variété de régulateurs différents là-bas … sur une base quotidienne … J’ai eu une réunion la semaine dernière avec le président de la SEC, président [Gary] Gensler, je pense que c’était terriblement productif », a affirmé le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, tout au long de la décision de la société sur les résultats du troisième trimestre la semaine dernière.

« Il existe une gamme de divers régulateurs aux États-Unis… Il y a la CFTC [Commodity Futures trading Commission], la seconde [Securities and Exchange Commission], la trésorerie. Et puis, bien sûr, nous avons également des régulateurs d’État sur les licences de transfert d’argent et les licences de prêt », a-t-il ajouté.

Notant que Coinbase sert des clients dans plus d’une centaine de pays, Armstrong a déclaré :

« C’est assez merveilleux que nous ayons tendance, Coinbase, à avoir 53 régulateurs dans un seul pays, les États-Unis ».

Le dirigeant d’entreprise a fait référence à la proposition de restriction cryptographique que Coinbase a révélée en octobre. La proposition de politique numérique plus (DAPP) recommande d’avoir un seul régulateur fédéral aux États-Unis

«Cela peut être inférieur à l’un des régulateurs actuels. Il ne devrait pas s’agir d’une toute nouvelle entité, mais ce serait bien de la consolider un peu et de l’utiliser comme le moyen le plus simple de modifier de nombreuses innovations au cours de cette maison », a poursuivi Armstrong, soulignant qu’avoir plusieurs régulateurs nuit extrêmement aux startups au sein de la maison.

« Notre objectif est tout de suite d’exhorter notre régulateur à se concentrer sur la crypto », a déclaré Alesia Haas, responsable financière (CFO) de Coinbase.

Elle a expliqué que « la technologie est donc tout simplement complètement différente », notant qu’elle éliminera la nécessité de quelques anciens services monétaires. Le dirigeant de l’entreprise a déclaré :

« Nous pensons qu’avoir un régulateur, qui comprend extrêmement profondément la technologie, cela aide donc à apporter ce que les nouveaux principes de réglementation monétaire en cryptographie semblent être utiles. »

