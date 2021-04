Coinbase frenzy, DOGE éblouit, Bitcoin bat des records, Jim Cramer vend

Venant tous les samedis, Digest de Hodler vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les faits saillants de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Top Stories cette semaine

Coinbase prend un départ difficile alors qu’il figure sur le Nasdaq

Il a été présenté comme un jalon «décisif» pour la crypto-monnaie – le «moment Netscape» de l’industrie. Cette semaine, Coinbase a fait ses débuts en bourse.

L’enthousiasme n’a pas manqué à l’approche de la cotation directe de mercredi sur le Nasdaq, avec le ralliement de Bitcoin à 64 863,10 $ avant l’ouverture. Le prix de référence de COIN a été fixé à seulement 250 $, avec tous les 1700 employés empochant 100 actions chacun.

Dans la vraie forme crypto, ce fut un début volatil. L’action de Coinbase a rapidement augmenté à 430 $ avant de chuter brusquement dans les premières minutes de négociation, clôturant sa session inaugurale à 328 $ toujours impressionnant. Il s’est terminé vendredi à 342 $, avec une capitalisation boursière de 67,2 milliards de dollars.

L’arrivée de COIN à Wall Street est importante en raison de la façon dont elle offre aux investisseurs une exposition indirecte aux crypto-monnaies. Ark Invest est particulièrement optimiste sur l’action, capturant plus d’un million d’actions qui seront partagées entre trois fonds négociés en bourse.

Dans l’ensemble, la performance de l’action a été saluée comme positive jusqu’à présent, en particulier par rapport à la performance des introductions en bourse dans le passé. Cela encouragera-t-il d’autres échanges à emboîter le pas?

Coinbase pourrait voir une compression des frais à long terme, s’attend le PDG

Comme vous vous en doutez, l’échange a été largement diffusé le grand jour et a même intégré le titre d’un article du New York Times faisant référence au plan de relance de Joe Biden dans la blockchain Bitcoin. Néanmoins, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a tenu à répondre à certaines des préoccupations soulevées par les analystes.

Certains craignent que le 100 milliards de dollars La valorisation avant la cotation était trop élevée au milieu des craintes que les échanges cryptographiques ne se retrouvent bientôt dans une concurrence acharnée qui entraînera une baisse des frais – et affectera la rentabilité globale. Étant donné que cela représentait 96% des revenus de Coinbase en 2020, c’est un peu un gros problème.

Sur CNBC, Armstrong a cherché à s’attaquer à ce problème. Bien qu’il ait dit que des réductions de frais sont possibles à long terme, l’exécutif ne pense pas que ce soit une menace imminente. De plus, d’ici là, il prédit que «peut-être 50% ou plus» des revenus proviendront de flux alternatifs tels que les cartes de débit et la garde cryptographique.

Dogecoin double en un jour alors que les gains YTD atteignent 5000%, tandis que le prix du Bitcoin baisse

Bitcoin s’est refroidi une fois que COIN a commencé à négocier. Et tandis qu’Ether a confortablement surpassé la plus grande crypto-monnaie du monde cette semaine (atteignant un nouveau record de 2547,56 $ vendredi), les altcoins ont volé la vedette.

Si Dogecoin est une blague, il a certainement effacé le sourire des visages des cyniques. DOGE se négociait à seulement 0,07 $ lundi, mais a entamé une montée frénétique de 514% pour atteindre des sommets de 0,43 $ vendredi. C’est une vague de 8 735% depuis le début de l’année – et il ne fait aucun doute que cela aura transformé un certain nombre de passionnés en millionnaires du jour au lendemain.

La frénésie a vu DOGE dépasser Bitcoin Cash et Litecoin dans le classement, avec une capitalisation boursière deux fois plus élevée que celle de Deutsche Bank.

Même les commerçants professionnels ont été surpris. Il y a cependant une chose que nous savons avec certitude: des prédictions audacieuses d’un 1 $ DOGE un jour a maintenant l’air moins bizarre.

Le prix du XRP atteint de nouveaux sommets après les récentes victoires juridiques et la remise en vente des rumeurs

Avec la capitalisation boursière des altcoins dépassant 1 billion de dollars, un thème clair a émergé cette semaine: les anciennes crypto-monnaies connaissent une sorte de renaissance. Et ce n’est pas seulement DOGE qui est en pleine lune… XRP est aussi en course plus haut.

XRP a atteint des sommets de plusieurs années 1,96 USD cette semaine. Bien que ce soit loin du record historique de 3,84 $ établi en janvier 2018, cela reflète toujours des gains de 790% depuis le début de l’année. Le dernier pic a provoqué un énorme 420 millions de dollars des liquidations sur les bourses de produits dérivés.

L’élan pour XRP s’est construit grâce à une série de victoires juridiques pour Ripple dans sa bataille avec la Securities and Exchange Commission, ainsi qu’à des rumeurs selon lesquelles le jeton pourrait être remis en vente sur plusieurs échanges.

Ailleurs, deux projets fourchus qui cherchaient autrefois à défier Bitcoin et Ethereum pour leurs sièges au sommet – Bitcoin Cash et Ethereum Classic – ont également accumulé des gains à trois chiffres. Les autres crypto-monnaies rétro seront-elles les prochaines?

Jim Cramer encaisse la moitié de son «faux argent» Bitcoin pour rembourser son hypothèque

Jim Cramer, animateur énigmatique de CNBC, a risqué d’attirer la colère des passionnés de crypto cette semaine – pour deux raisons.

Non seulement il a qualifié Bitcoin de «faux argent», quelque chose qui fait descendre la brume rouge pour de nombreux maximalistes, mais il a également révélé qu’il avait vendu 50% de son portefeuille BTC pour rembourser une hypothèque.

Cramer a confirmé qu’il avait acheté beaucoup de Bitcoin à 12 000 $ – ce qui signifie qu’il avait quintuplé au moment où il en déchargeait la moitié. L’ancre a admis par la suite: «Je sais que les gens vont être en colère contre moi.»

Certains utilisateurs de Twitter ont comparé le passage unique du critique crypto à la tristement célèbre achat de pizza pour 10000 BTC. Mais d’autres ont salué la décision de Cramer et ont fait valoir qu’il était important de retirer les bénéfices de la table, écrivant: “Vendre seulement 50% après un gain de 5x ne semble pas trop ridicule.”

Gagnants et perdants

À la fin de la semaine, Bitcoin est à 62 272,53 $, Ether à 2 466,78 $ et XRP à 1,69 USD. La capitalisation boursière totale est à 2 274 625 979 472 $.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois meilleurs gagnants d’altcoin de la semaine sont Dogecoin, Ethereum classique et Siacoin. Les trois meilleurs perdants altcoin de la semaine sont Jeton KuCoin, Klaytn et Celsius.

Pour plus d’informations sur les prix de la cryptographie, assurez-vous de lire l’analyse de marché de Cointelegraph.

Citations les plus mémorables

«C’est un jour vraiment important pour tout le monde de la cryptographie. Cela veut dire “c’est une classe d’actifs, et c’est une classe d’actifs qui est là pour rester”. »

Mike Novogratz, Fondateur et PDG de Galaxy Digital

«Nous n’avons pas encore vu de compression de marge, et je ne m’attendrais pas à la voir à court et à moyen terme. À plus long terme, oui, je pense qu’il pourrait y avoir une compression des frais, comme dans toutes les autres classes d’actifs. »

Brian Armstrong, PDG de Coinbase

«PayPal veut vraiment utiliser la crypto-monnaie comme source de financement pour les transactions quotidiennes. La fin du jeu, cependant, est une vision plus noble de cette économie inclusive, et les choses seront faites bien différemment qu’aujourd’hui.

Dan Schulman, PDG de PayPal

“Bitcoin semble fort à RSI 92. Toujours pas au-dessus de RSI 95 comme les marchés haussiers de 2017, 2013 et 2011.”

Plan B

«Tu dois acheter Coinbase quand cet accord arrivera. Même s’il s’agit d’un accord de 100 milliards de dollars, il est de notoriété publique que de nombreuses entreprises vont changer. MicroStrategy a toujours été le leader, donc d’autres voudraient suivre. »

Jim Cramer, Hôte CNBC

«Coinbase est le moment décisif en termes de légitimation de certaines évaluations que vous voyez dans la crypto.»

Ben Lilly, Co-fondateur de Jarvis Labs

«L’introduction en bourse de Coinbase pourrait faire passer #Bitcoin à 70 000 $, comme #Tesla à 60 000 $ – La plus faible volatilité sur 30 jours depuis octobre indique que Bitcoin est mûr pour sortir de sa cage et que la poursuite du marché haussier est favorisée pour le prochain mouvement de 10 000 $.»

Mike McGlone, Bloomberg Intelligence

«À vrai dire, je pense sérieusement que nous sommes entrés dans la dernière étape de ce marché haussier $ btc. Pour être clair, la dernière étape pourrait durer 2-3 semaines ou même plus. Le prix pourrait atteindre 200k ou même plus qui sait. Ne prenez pas de décisions de vie irrationnelles basées sur des PnL non réalisés. »

Mohit Sorout, Partenaire fondateur de Bitazu Capital

«Un ETF serait évidemment plus important que la cotation de Coinbase.»

Eric Crown, entrepreneur

Prédiction de la semaine

Ethereum pourrait atteindre 10000 dollars en 2021 et surpasser le Bitcoin, déclare un commerçant chevronné

Revenons à Ether maintenant, qui a pris l’ascendant cette semaine à la suite d’un hard fork irréversible qui vise à apporter des réformes aux frais de transaction. Les données en chaîne suggèrent que le prix de l’ETH pourrait doubler d’ici la fin mai – mais certains analystes vont encore plus loin.

Dans une interview exclusive avec Cointelegraph, Scott Melker a déclaré que se familiariser avec l’ETH était «comme investir dans Internet au début des années 1990».

Même si son objectif de prix pour 10 000 $ à la fin de cette année, cela peut sembler bizarre, a-t-il ajouté: «Je ne vois pas pourquoi c’est fou. C’est essentiellement un peu moins de 5x d’ici. […] Bitcoin a fait presque trois fois plus que l’année dernière. »

FUD de la semaine

r / Wallstreetbets autorise enfin les threads cryptographiques… puis les bannit à nouveau

Cette semaine, il semble y avoir eu une avancée majeure lorsque r / Wallstreetbets a annoncé qu’il permettrait à Bitcoin, Ether et Dogecoin d’être discutés dans un fil de discussion quotidien sur Reddit.

La nouvelle politique a duré un jour et la raison pour laquelle l’interdiction a été réimposée a soulevé des sourcils.

Bloomberg avait affirmé que r / Wallstreetbets «s’inclinait» devant les actifs numériques en ouvrant la discussion au-delà des actions, ce qui a vraiment énervé un modérateur.

Un nouveau message disait: «En raison de l’article qui a été écrit [by] Bloomberg qui a en quelque sorte estimé que «WallStreetBets s’incline devant la crypto». La discussion cryptographique est interdite indéfiniment. J’ai lu beaucoup d’articles stupides écrits sur WSB. Celui-ci prend le gâteau. PS Comme toujours. Soyez respectueux. »

Malgré l’appel au respect, de nombreux utilisateurs de Reddit n’étaient pas satisfaits du renversement dramatique.

La Turquie va interdire les paiements en crypto-monnaie

Une nouvelle interdiction en Turquie interdira aux détenteurs de crypto d’utiliser leurs actifs numériques pour les paiements en plus d’empêcher les fournisseurs de services de paiement de fournir des fiat onramps pour les échanges de crypto.

L’interdiction entrera en vigueur le 30 avril, rendant illégaux les solutions de crypto-paiement et les partenariats.

Selon la banque centrale turque, «toute utilisation directe ou indirecte d’actifs cryptographiques dans les services de paiement et l’émission de monnaie électronique» sera interdite.

Les banques sont exclues du règlement, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent toujours déposer des livres turques sur des échanges cryptographiques en utilisant des virements électroniques depuis leurs comptes bancaires.

La BCE se met en danger en attendant l’euro numérique, déclare un dirigeant de ConsenSys

La Banque centrale européenne se mettra en danger si elle attend trop longtemps pour lancer un euro numérique, selon un cadre de ConsenSys.

Avec une monnaie numérique de banque centrale qui devrait être dans des années, Monica Singer a déclaré que de tels projets étaient une chance pour les banques centrales de réparer leurs erreurs et de réparer un système financier en panne.

Elle a averti que si les banques mondiales manquaient cette opportunité, les alternatives des géants privés de la technologie comme Facebook pourraient rendre les monnaies fiduciaires obsolètes.

Singer a ajouté: «Si la banque centrale en Europe attend 2028, il n’y aura pas de banque centrale d’ici là. Parce que qui va utiliser l’euro sous sa forme actuelle? Il y aura tellement de choix.

Meilleures fonctionnalités Cointelegraph

Un remède contre les maux du droit d’auteur? Les NFT promettent de renforcer les économies créatives

Les NFT ne sont pas une solution immédiate à tous les problèmes de droits de propriété intellectuelle, mais ils peuvent finalement donner aux créateurs plus de pouvoir qu’ils n’en ont jamais eu.

La vie au-delà d’Ethereum: ce que les blockchains de couche un apportent à DeFi

Ethereum est la force dominante dans DeFi, et les solutions de couche deux sont une alternative prometteuse, mais les blockchains de couche un ne sont pas encore terminées.

Tout ce qui est extrait n’est pas vert: l’empreinte carbone de Bitcoin est difficile à estimer

L’impact de l’exploitation minière BTC sur l’environnement s’est transformé en débat – voici ce que pensent les universitaires… et si le «Bitcoin vert» est possible.