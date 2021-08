Coinbase intègre Apple Pay pour les investissements cryptographiques ⋆ Crypto new media

in

L’échange de crypto-monnaies américain Coinbase permet désormais aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies sur son application via des cartes de débit liées à des comptes Apple Pay, a-t-il déclaré dans un article de blog la semaine dernière.

Apple Pay est l’un des principaux acteurs du paiement mobile au monde, avec 43,9 millions d’utilisateurs rien qu’en 2021, selon les rapports. La société a historiquement continué à éviter les applications cryptographiques et est très sélective dans ce qu’elle permet d’être répertorié, mais ce sentiment semble changer.

Coinbase prend désormais en charge Apple Pay lors de l’achat de crypto-monnaie, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent acheter avec des cartes de débit liées au système d’Apple. https://t.co/YM1uEriOWC pic.twitter.com/A4PhKUWcaR – AppleInsider (@appleinsider) 6 août 2021

Achat via Apple Pay

Tous les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais utiliser Apple Pay pour acheter Bitcoin, Ethereum, Litecoin et plusieurs autres crypto-monnaies répertoriées sur sa plate-forme : crypto-économie pour la première fois », a déclaré Prakash Hariramani, directeur principal des paiements et du centre financier, Coinbase.

Il a ajouté: “Nous introduisons de nouvelles façons transparentes d’activer les achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay, et des retraits instantanés jusqu’à 100 000 $ par transaction disponibles 24h / 24 et 7j / 7.”

Une intégration de Google Pay est attendue prochainement, ouvrant les services de Coinbase à un potentiel de 150 millions de personnes dans le monde (selon si Coinbase autorise les utilisateurs de tous les pays à l’avenir).

Pendant ce temps, Coinbase a également déclaré qu’il s’agissait désormais du premier échange crypto à proposer des retraits instantanés via des paiements en temps réel (RTP), une décision qui permet aux clients aux États-Unis avec des comptes bancaires liés d’encaisser instantanément et en toute sécurité jusqu’à 100 000 $ par transaction.

